中国财税：全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元--国税总局

路透北京6月15日 - 中国国家税务总局最新数据显示，至今年4月底，全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元人民币，新纳入试点的房地产、建筑、金融和生活服务业均实现税负下降，四大行业减税2,419亿元，98.7%的试点纳税人税负下降或持平。

人民日报周四报导称，营改增，从2012年1月在上海率先试点，到2016年5月在房地产、建筑、金融和生活服务业全面推开，至今已有五年年多，减税总规模累计已超过1.2万亿元。

报导指出，随着增值税抵扣链条被彻底打通，已实行增值税的企业，也享受到更大减负红利：前期营改增的“3+7”行业减税2,162亿元，原增值税行业减税2,412亿元。

报导援引财政部税政司司长王建凡称，营改增全面推开，将所有营业税行业都改为缴纳增值税，统一了货物和服务税制，营造了更加简洁公平的税制环境。企业可以根据自身优势和市场需求，更加自主地选择经营模式，增强企业的灵活性和适应性，有利于进一步提高生产要素配置效率。

营改增后，大量服务业企业都属于小规模纳税人，由营业税下依5%税率和含税价计算应纳营业税额，改为按3%征收率和不含税价计算应纳增值税额，税负下降约40%。

人民日报援引浙江省统计，自实施营改增试点以来，试点行业中近100万户小规模纳税人全部实现减税，催生了大量创新型、成长型中小企业，提高了新创企业的生存发展能力。税务总局数据显示，截至今年4月底，仅新增试点的四大行业新办企业户数就累计增加153万户，每个月平均有12.75万户。

“营改增不是单纯的减税措施，而是牵一 发而动全身的改革，对产业结构转型升级、改善企业营商环境、推动创业创新等都产生了牵引性的影响，改革越深入，效果越明显。”中国财政科学研究院院长刘尚希对人民日报表示。

报导称，营改增之前，在营业税下出口服务无法享受退税，制造业企业用于出口货物的购进服务也无法退税，影响了货物服务出口。营改增全面推开后，将服务纳入退税范围，出口服务以不含税价格进入国际市场，增强了中国服务业的竞争力，实现了服务贸易快速增长。同时，出口货物适用退税的进项税范围扩大，也促进了货物出口。