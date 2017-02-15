中国货币市场：七天及以上资金明显趋紧，公开市场连续净回笼影响显现

路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系的现金已经回来的差不多了。” 他并认为，MLF若是超量续做，TLF大概率应该不会续做，加上公开市场不断回笼的影响 ，叠加资金需求端准备金补缴及缴税等影响，短期资金面料维持紧平衡的格局。 三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作 ，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。但总规模尚未得知。 2月有两笔MLF到期，除今日到期1,515亿元外，还有535亿元MLF将于本周日（19日）到期。 据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，此外，央行1月20日称通过“临 时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天，按 时间测算到期日应落在本周。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2564 2.2207 3.57 七天 2.8121 2.5230 28.91 14天 3.4425 3.1058 33.67 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6950 1.6100 208.50 七天 3.2000 2.9000 30.00 14天 3.4000 3.0700 33.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2600 2.2360 2.40 七天 3.3400 2.6800 66.00 14天 3.6900 3.6000 9.00 Shibor 其中:隔夜 2.2658 2.2610 0.48 七天 2.6270 2.6208 0.62 三个月 4.2394 4.2148 2.46 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)