中国货币市场：例行缴准等多重因素致资金面收紧，缴税影响还将持续

路透上海7月17日 - 因金融机构例行缴准、地方债密集发行以及缴税等多重因素影响，中国银行间市场周 一资金面收紧，机构轧平头寸稍有难度；而本周多数时间仍在缴税期内，其后续影响犹存，短期流动性仍面临 一定压力。 交易员并指出，除上述影响因素外，此前一段时间资金过于宽松，不排除部分机构在业绩考核压力下，趁 机重新加杠杆，这也会导致资金需求处于较高水平。 “我还差点头寸，跪了一会儿，才借到1亿，还差4个（亿），早知道这样一早就借了，明天早晨得赶紧借 。”北京一券商交易员称。 北京一保险机构交易员谈到，隔夜资金需求十分旺盛，除了公开市场公告提到的原因外，还有就是加杠杆 行为又有所抬头，尤其是在7月上旬资金较为泛滥的情况下，机构加杠杆的冲动会比较强；而央行今日也相应 加大投放力度以维稳。 中国央行周一公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期 等因素对银行体系流动性的影响，今日开展了1,700亿元逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期400亿。 据此计算，单日净投放1,400亿。 上海一银行交易员并认为，机构趁资金宽松加杠杆也是受制于经营压力，“本身利润指标还在那儿，之前 因为监管什么都不敢做，有点放松后就得加把劲。” 华东一银行交易员表示，今日是本月纳税申报的最后一天，之后的三个工作日是缴税期，本周资金面还会 持续受到缴税的影响。 她还指出，全国金融工作会议关于金融监管的表述和此前市场预期差不多，强调还是要监管、要防风险， 但并没有显露出激进的态度，表明监管仍会适度把握节奏，加之货币政策继续定调为不紧不松，未来一段时间 流动性依旧会维持稳势。 中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短 板，设立国务院金融稳定发展委员会；除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳 健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6112 2.6024 0.88 七天 2.7987 2.7466 5.21 14天 3.5135 3.4413 7.22 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1700 2.7100 46.00 七天 3.3200 3.1350 18.50 14天 3.5000 3.3600 14.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6400 2.6200 2.00 七天 3.2000 3.0500 15.00 14天 3.5000 3.6000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6329 2.6270 0.59 七天 2.8057 2.8030 0.27 三个月 4.2706 4.2810 -1.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)