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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 12:17 BJT

中国货币市场：公开市场净投放资金面仍趋紧，同业存单短端利率续升

    路透上海6月8日 - 中国央行公开市场周四净投放600亿元，不过银行间市场流动性仍较上日趋紧，因股份制银行出资意愿下降，且大行供给亦不积极；对券商等非银机构来说，暂时借入资金难度尚可，惟价格依旧略高。
    
    长期资金方面，不少股份制银行发行的一及三个月同业存单(NCD)，最新利率已达到5%，AA或AA+机构同期限NCD，则升至5.20%-5.25%附近；一个月及以上期限shibor也均有不同幅度上行。
    
    华北一银行交易员称，“今天股份制不怎么出，大行也就出一点，量比较少。”
    
    央行公开市场稍早进行了总额1,500亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日将净投放600亿元。
    
    北京一银行交易员补充说，从昨天开始，同业存单发行量较多的一些股份制银行再上调发行利率，最新一和三个月期NCD已至5%。但是，这也可能不是仅为了流动性需要，也可能有应对季末资产负债管理等指标方面的需求。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间12:00                 今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                 
 其中:隔夜                      2.8131     2.7823      +3.08
  七天                          2.9216     2.9381      -1.65
 14天                           3.9697     3.8835      +8.62
 上海证交所质押式回购利率                                   
 其中:隔夜                      3.1400     2.7150     +42.50
  七天                          3.5800     3.4400     +14.00
  14天                          3.7450     3.7300      +1.50
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜                      2.8200     2.8000      +2.00
  七天                          3.6000     3.5000     +10.00
  14天                          4.0000     3.9000     +10.00
 Shibor                                                     
 其中:隔夜                      2.8199     2.8090      +1.09
 七天                           2.8939     2.8919      +0.20
 三个月                         4.7306     4.6988      +3.18
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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