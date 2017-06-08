中国货币市场：公开市场净投放资金面仍趋紧，同业存单短端利率续升

路透上海6月8日 - 中国央行公开市场周四净投放600亿元，不过银行间市场流动性仍较上日趋紧，因股份制银行出资意愿下降，且大行供给亦不积极；对券商等非银机构来说，暂时借入资金难度尚可，惟价格依旧略高。 长期资金方面，不少股份制银行发行的一及三个月同业存单(NCD)，最新利率已达到5%，AA或AA+机构同期限NCD，则升至5.20%-5.25%附近；一个月及以上期限shibor也均有不同幅度上行。 华北一银行交易员称，“今天股份制不怎么出，大行也就出一点，量比较少。” 央行公开市场稍早进行了总额1,500亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日将净投放600亿元。 北京一银行交易员补充说，从昨天开始，同业存单发行量较多的一些股份制银行再上调发行利率，最新一和三个月期NCD已至5%。但是，这也可能不是仅为了流动性需要，也可能有应对季末资产负债管理等指标方面的需求。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8131 2.7823 +3.08 七天 2.9216 2.9381 -1.65 14天 3.9697 3.8835 +8.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1400 2.7150 +42.50 七天 3.5800 3.4400 +14.00 14天 3.7450 3.7300 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8000 +2.00 七天 3.6000 3.5000 +10.00 14天 4.0000 3.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8199 2.8090 +1.09 七天 2.8939 2.8919 +0.20 三个月 4.7306 4.6988 +3.18 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)