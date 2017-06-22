中国货币市场：公开市场加大回笼无碍资金向宽势头，因受财政支出助力

路透上海6月22日 - 在近日财政支出等因素助力下，中国央行周四公开市场加大净回笼 丝毫无碍银行间债市流动性向宽势头，跨季资金14天期限品种走跌近50个基点。交易人士表 示，资金面较上日继续改善，银行轧平头寸较为容易，非银类机构融资难度亦有所放缓；虽 月末前料整体将平稳度过，但非银机构对MPA考核扰动仍存一定忧虑。 上海一银行交易员称，“(资金)比昨天松啊，确实有财政投放，我们行小几十亿规模， 不知道其他机构怎么样，而且昨天下午开始市场上减点的就多起来了。” 她并表示，央行公开市场在加大回笼，一定程度也说明央行对半年末资金面还是有信心 的，而且今天跨季资金14天期限品种跌幅明显，也表明机构的预期还是比较平稳；此外，短 期同业存单价格也在继续回落，今天AAA评级三个月期发行价格在4.58%。 央行公开市场今日仅进行总额200亿元人民币七天期逆回购操作，14天和28天期限品种 连续三天暂停。据此计算，今日净回笼800亿元，为连续第二日净回笼。业内人士表示，中 国近两日财政支出较多，银行体系流动性总量水平很高。周二公开市场单日净回笼400亿元 ，为两周来首现单日净回笼。 华北一券商交易员透露，一大早银行对我们非银机构还在贴着价格上限出资，后来就逐 步变成加权也能借到了，而且供应量充足，临近中午已经能看到隔夜减点的机构，估计下午 减点增多的情况又要出现了。 “我们(非银)好久没有借到加权的钱了，以前都得加点啊，都不习惯了，”她称，不过 过几天银行MPA考核，估计对非银的出资意愿会下降很多。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8333 2.8867 -5.34 七天 2.9103 2.9508 -4.05 14天 3.9139 4.3947 -48.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.7850 4.7750 +1.00 七天 4.9500 4.7750 +17.50 14天 5.0000 4.9750 +2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.9000 -5.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 3.9800 4.4000 -42.00 Shibor 其中:隔夜 2.8690 2.8890 -2.00 七天 2.9432 2.9429 +0.03 三个月 4.6521 4.6880 -3.59 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)