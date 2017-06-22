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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 12:29 BJT

中国货币市场：公开市场加大回笼无碍资金向宽势头，因受财政支出助力

    路透上海6月22日 - 在近日财政支出等因素助力下，中国央行周四公开市场加大净回笼
丝毫无碍银行间债市流动性向宽势头，跨季资金14天期限品种走跌近50个基点。交易人士表
示，资金面较上日继续改善，银行轧平头寸较为容易，非银类机构融资难度亦有所放缓；虽
月末前料整体将平稳度过，但非银机构对MPA考核扰动仍存一定忧虑。  
            
    上海一银行交易员称，“(资金)比昨天松啊，确实有财政投放，我们行小几十亿规模，
不知道其他机构怎么样，而且昨天下午开始市场上减点的就多起来了。”
    
    她并表示，央行公开市场在加大回笼，一定程度也说明央行对半年末资金面还是有信心
的，而且今天跨季资金14天期限品种跌幅明显，也表明机构的预期还是比较平稳；此外，短
期同业存单价格也在继续回落，今天AAA评级三个月期发行价格在4.58%。
    
    央行公开市场今日仅进行总额200亿元人民币七天期逆回购操作，14天和28天期限品种
连续三天暂停。据此计算，今日净回笼800亿元，为连续第二日净回笼。业内人士表示，中
国近两日财政支出较多，银行体系流动性总量水平很高。周二公开市场单日净回笼400亿元
，为两周来首现单日净回笼。
    
    华北一券商交易员透露，一大早银行对我们非银机构还在贴着价格上限出资，后来就逐
步变成加权也能借到了，而且供应量充足，临近中午已经能看到隔夜减点的机构，估计下午
减点增多的情况又要出现了。
    
    “我们(非银)好久没有借到加权的钱了，以前都得加点啊，都不习惯了，”她称，不过
过几天银行MPA考核，估计对非银的出资意愿会下降很多。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:15                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8333     2.8867      -5.34
      七天                     2.9103     2.9508      -4.05
                                                  
      14天                     3.9139     4.3947     -48.08
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.7850     4.7750      +1.00
                                                  
      七天                     4.9500     4.7750     +17.50
                                                  
      14天                     5.0000     4.9750      +2.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8500     2.9000      -5.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.4400      -4.00
                                                  
      14天                     3.9800     4.4000     -42.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8690     2.8890      -2.00
                                                  
       七天                    2.9432     2.9429      +0.03
                                                  
       三个月                  4.6521     4.6880      -3.59
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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