中国货币市场：公开市场无投放但大行出资略增，短期情绪暂缓

路透上海5月4日 - 中国央行公开市场周四未有净投放，但在大型银行出资意愿增加支 撑下，银行间市场早盘资金面得以延续上日午后稍宽势头，机构短期情绪暂时缓和。 不过交易员指出，因日前中期借贷便利(MLF)到期未续，显示央行对总量管理不会放松 ，加之此前回购利率开盘价格出现向上趋势，对后市仍需要保持警惕。 上海一银行交易员称，流动性“今天比昨天早上要好，好几家大行有出钱。” 至于大行出资增加的原因，她猜测或许和央行此前提到的财政投放有关，不过持续性和 量上都不好判断。 中国央行公开市场今日稍早进行了总额500亿元人民币的逆回购操作，与今日到期量相 同，因此单日既无净投放亦无净回笼。此前两日中，周二公开市场空窗，周三在有2,300亿 元MLF到期未续做情况下，逆回购操作规模增加至2,000亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8613 2.9246 -6.33 七天 2.8642 3.1812 -31.70 14天 4.3699 4.3705 -0.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 8.4900 1.6250 +686.50 七天 3.8800 3.2500 +63.00 14天 3.8050 3.5800 +22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8700 2.8500 +2.00 七天 4.3000 4.5000 -20.00 14天 4.4000 4.4000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.8506 2.8451 +0.55 七天 2.9270 2.9130 +1.40 三个月 4.3476 4.3309 +1.67 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)