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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 12:10 BJT

中国货币市场：公开市场无投放但大行出资略增，短期情绪暂缓

    路透上海5月4日 - 中国央行公开市场周四未有净投放，但在大型银行出资意愿增加支
撑下，银行间市场早盘资金面得以延续上日午后稍宽势头，机构短期情绪暂时缓和。
    
    不过交易员指出，因日前中期借贷便利(MLF)到期未续，显示央行对总量管理不会放松
，加之此前回购利率开盘价格出现向上趋势，对后市仍需要保持警惕。
    
    上海一银行交易员称，流动性“今天比昨天早上要好，好几家大行有出钱。”
    
    至于大行出资增加的原因，她猜测或许和央行此前提到的财政投放有关，不过持续性和
量上都不好判断。
    
    中国央行公开市场今日稍早进行了总额500亿元人民币的逆回购操作，与今日到期量相
同，因此单日既无净投放亦无净回笼。此前两日中，周二公开市场空窗，周三在有2,300亿
元MLF到期未续做情况下，逆回购操作规模增加至2,000亿。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                
 其中:隔夜                     2.8613     2.9246      -6.33
  七天                         2.8642     3.1812     -31.70
 14天                          4.3699     4.3705      -0.06
 上海证交所质押式回购利率                                  
 其中:隔夜                     8.4900     1.6250    +686.50
  七天                         3.8800     3.2500     +63.00
  14天                         3.8050     3.5800     +22.50
 回购定盘利率                                              
 其中:隔夜                     2.8700     2.8500      +2.00
  七天                         4.3000     4.5000     -20.00
  14天                         4.4000     4.4000      +0.00
 Shibor                                                    
 其中:隔夜                     2.8506     2.8451      +0.55
 七天                          2.9270     2.9130      +1.40
 三个月                        4.3476     4.3309      +1.67
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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