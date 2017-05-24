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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 12:36 BJT

中国货币市场：公开市场续回笼无碍月内充沛供给，但跨月品种价格仍偏高

    路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充
沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局
，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月
需求旺盛价格小涨。
    
    他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍
心有余悸。
    
    “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨
月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉
14天价格回落也是迟早的事情。
    
    她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有
部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平
在改善。        
    
    长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至
4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜
、七天品种利率下降外，其余品种继续小幅上涨。
    
    “同业存单也发不出去，很多资管户也不能买，债券又不敢买，资产配置受到很多限制
，感觉现在的银行是有钱投不出去，”华北一银行交易员表示，有些券商机构前阵子债券清
仓后，也有不少资金在手上。
    
    不过他也认为，6月的资金面还是难乐观的，很多机构1个月以上的长期资金到期后都不
往外融出了，留着备战半年末，全部改成融出隔夜资金，这就导致市场上出现隔夜资金出资
难的现象。

    央行公开市场今日进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期
500亿元。据此计算，单日净回笼500亿元。本周公开市场共有4,100亿元逆回购到期，其中
今日到期1,400亿元。
             
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:19                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5712     2.5946      -2.34
      七天                     2.6963     2.8122     -11.59
                                                  
      14天                     4.0688     3.9730      +9.58
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4950     3.2000     +29.50
                                                  
      七天                     3.7450     3.7050      +4.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.9800     -18.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5800     2.6000      -2.00
                                                  
      七天                     2.9000     2.8500      +5.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.3000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6230     2.6540      -3.10
                                                  
       七天                    2.8426     2.8571      -1.45
                                                  
       三个月                  4.5177     4.4956      +2.21
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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