中国货币市场：公开市场续回笼无碍月内充沛供给，但跨月品种价格仍偏高

路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、七天品种利率下降外，其余品种继续小幅上涨。 “同业存单也发不出去，很多资管户也不能买，债券又不敢买，资产配置受到很多限制 ，感觉现在的银行是有钱投不出去，”华北一银行交易员表示，有些券商机构前阵子债券清 仓后，也有不少资金在手上。 不过他也认为，6月的资金面还是难乐观的，很多机构1个月以上的长期资金到期后都不 往外融出了，留着备战半年末，全部改成融出隔夜资金，这就导致市场上出现隔夜资金出资 难的现象。 央行公开市场今日进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期 500亿元。据此计算，单日净回笼500亿元。本周公开市场共有4,100亿元逆回购到期，其中 今日到期1,400亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5712 2.5946 -2.34 七天 2.6963 2.8122 -11.59 14天 4.0688 3.9730 +9.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4950 3.2000 +29.50 七天 3.7450 3.7050 +4.00 14天 3.8000 3.9800 -18.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.6000 -2.00 七天 2.9000 2.8500 +5.00 14天 4.2000 4.3000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6230 2.6540 -3.10 七天 2.8426 2.8571 -1.45 三个月 4.5177 4.4956 +2.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)