中国货币市场：公开市场转为净投放未缓资金紧势，季末将至大行出资谨慎

路透上海3月20日 - 中国银行间市场周一大行供给有所收敛，资金面进一步趋紧。交易员表示，虽然月度 缴税高峰扰动渐行渐远，但转债申购冻结资金影响仍余波未了，叠加季末将至MPA考核等究竟冲击几何，令多 数机构出资意愿不高。 他们并称，尽管今日央行公开市场打破此前回笼格局，开始逐步小幅投放，但是投放规模对于市场需求仍 旧杯水车薪，季末整体谨慎心态仍难彻底消除。 “挺紧的，一大早就在借，大行也没怎么出，很多还在借，还是结构性紧张吧 。”华南一银行交易员称 ，“价格还没涨上来，资金紧的话头寸都没平，很多成交还没及时显示出来。” 她也表示，月度缴税已接近尾声，不过转债申购的冻结资金量比较大，本来以为今天验资行会将收到的申 购资金融出一部分，结果好像也没看到，正式应该是23号会退款。 央行公开市场今日进行1,000亿元逆回购操作，其中七天期600亿元，14天和28天期各200亿元。据此计算 ，今日转为净投放400亿元。据路透统计，本周共有2,200亿逆回购到期， 其中今日到期600亿。上周五既无净 投放也无净回笼，之前则是连续16日净回笼。 “MPA考核临近了 ，各家都不怎么出钱了，大家心态上也比较紧张。”上海一银行交易员表示，可转债申 购的资金毕竟全部还在银行间市场，影响并没有那么大。 对于非银类机构而言，据北京一券商交易员表示，跨月的资金价格还在5%以上，隔夜资金拆借相对稍好一 些，4.3%价格附近也有部分机构在出。 她并指出，能否安全度过季末关键还看未来央妈的态度，今天公开市场小幅投放不排除也是在试探市场真 实的流动性状况，如果总量不缺资金只是结构性矛盾，估计央行也不会投放太多资金。 中国光大银行上周启动发行300亿元A股可转换公司债券，期限六年，原股东优先配 售日和网上、网下申购日均为周五17日。据国信证券研究报告预测，该可转债申购冻结资金规模 可能在4,000-5,000亿元。 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广 义信贷范围考核后，三位消息人士上周透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观 审慎资本充足率考核容忍度指标。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6147 2.7207 -10.60 七天 2.6760 2.9298 -25.38 14天 3.3824 3.4089 -2.65 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.1400 3.7850 +235.50 七天 4.7050 3.0750 +163.00 14天 5.2300 4.5950 +63.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6100 2.7000 -9.00 七天 3.8500 3.4400 +41.00 14天 4.0000 4.3000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.6325 2.6330 -0.05 七天 2.7471 2.7250 +2.21 三个月 4.3711 4.3507 +2.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)