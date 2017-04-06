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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 12:19 BJT

中国货币市场：回购利率均上涨短期资金稍紧，公开市场连回笼引谨慎预期

    路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度
上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期
量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动
，机构预期仍显谨慎。
    
    “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不
大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里
去。
    
     上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今
天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关
系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。
    
    中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操
作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额
为1,900亿元。
    
    “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是
每年的四、五、六月份日子也不好过，月度的缴税量也会比较偏大，看看后面央行会不会放
点逆回购，或者续作MLF。
    
    据路透统计，4月13日和18日分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼
等量资金，规模总计4,515亿元。
                  
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:05                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5365     2.4640      +7.25
      七天                     2.6661     2.5955      +7.06
                                                  
      14天                     3.1185     2.8983     +22.02
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                   10.2900     3.9200    +637.00
                                                  
      七天                     3.9300     4.0500     -12.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.1950     +60.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.4500     +10.00
                                                  
      七天                     3.4000     2.9000     +50.00
                                                  
      14天                     3.5000     3.0000     +50.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5370     2.4868      +5.02
                                                  
       七天                    2.7506     2.7400      +1.06
                                                  
       三个月                  4.3183     4.3355      -1.72
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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