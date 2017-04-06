中国货币市场：回购利率均上涨短期资金稍紧，公开市场连回笼引谨慎预期

路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度 上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期 量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动 ，机构预期仍显谨慎。 “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不 大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里 去。 上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今 天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关 系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额 为1,900亿元。 “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是 每年的四、五、六月份日子也不好过，月度的缴税量也会比较偏大，看看后面央行会不会放 点逆回购，或者续作MLF。 据路透统计，4月13日和18日分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼 等量资金，规模总计4,515亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5365 2.4640 +7.25 七天 2.6661 2.5955 +7.06 14天 3.1185 2.8983 +22.02 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 10.2900 3.9200 +637.00 七天 3.9300 4.0500 -12.00 14天 3.8000 3.1950 +60.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.4500 +10.00 七天 3.4000 2.9000 +50.00 14天 3.5000 3.0000 +50.00 Shibor 其中:隔夜 2.5370 2.4868 +5.02 七天 2.7506 2.7400 +1.06 三个月 4.3183 4.3355 -1.72 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)