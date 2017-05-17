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亚洲 | 2017年 5月 17日 星期三 12:11 BJT

中国货币市场：大行出资不踊跃资金紧平衡，逆回购仍逾千亿稳定情绪

    路透上海5月17日 - 受大型银行出资收敛影响，中国银行间市场周三流动性较上日显紧
。不过总的来说，多数机构轧平头寸缺口尚无问题，加之公开市场逆回购规模仍在千亿之上
，市场情绪较为稳定。
    
    中国央行稍早在公开市场进行了1,400亿元人民币的逆回购操作，单日净投放100亿元；
上日逆回购规模为1,900亿元，单日净投放1,700亿。两日操作品种均为七天和14天两种，无
28天。
    
    北京一银行交易员称，大量逆回购操作后，流动性仍较紧，但轧平寸并不困难，“今天
没有以前那么宽松，现在是比较谨慎，但不是慌张。”
    
    另外，对于持续关注的同业存单，她表示，因该行信用评级不错，因此所发一年期的同
业存单利率也还在5%以下，惟与此前相比需求趋弱。
    
    华北一银行交易员补充说，早盘大行出资不多，期限也多集中在隔夜。同时央行公开市
场也在减少28天供给，此举对流动性短期影响不大，而长期预期则不敢放松。    
                                
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:45              今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                              
 其中:隔夜                   2.7040     2.7367      -3.27
  七天                       2.7637     2.9281     -16.44
 14天                        3.5983     3.5812      +1.71
 上海证交所质押式回购利率                                
 其中:隔夜                   3.7900     2.9950     +79.50
  七天                       3.7450     3.3550     +39.00
  14天                       3.8900     3.7200     +17.00
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.7300     2.7400      -1.00
 >                                               
  七天                       3.4400     3.4000      +4.00
  14天                       3.8000     3.5000     +30.00
 Shibor                                                  
 其中:隔夜                   2.7525     2.7460      +0.65
 七天                        2.8820     2.8827      -0.07
 三个月                      4.4349     4.4278      +0.71
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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