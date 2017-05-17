中国货币市场：大行出资不踊跃资金紧平衡，逆回购仍逾千亿稳定情绪

路透上海5月17日 - 受大型银行出资收敛影响，中国银行间市场周三流动性较上日显紧 。不过总的来说，多数机构轧平头寸缺口尚无问题，加之公开市场逆回购规模仍在千亿之上 ，市场情绪较为稳定。 中国央行稍早在公开市场进行了1,400亿元人民币的逆回购操作，单日净投放100亿元； 上日逆回购规模为1,900亿元，单日净投放1,700亿。两日操作品种均为七天和14天两种，无 28天。 北京一银行交易员称，大量逆回购操作后，流动性仍较紧，但轧平寸并不困难，“今天 没有以前那么宽松，现在是比较谨慎，但不是慌张。” 另外，对于持续关注的同业存单，她表示，因该行信用评级不错，因此所发一年期的同 业存单利率也还在5%以下，惟与此前相比需求趋弱。 华北一银行交易员补充说，早盘大行出资不多，期限也多集中在隔夜。同时央行公开市 场也在减少28天供给，此举对流动性短期影响不大，而长期预期则不敢放松。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7040 2.7367 -3.27 七天 2.7637 2.9281 -16.44 14天 3.5983 3.5812 +1.71 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7900 2.9950 +79.50 七天 3.7450 3.3550 +39.00 14天 3.8900 3.7200 +17.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7300 2.7400 -1.00 > 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 3.8000 3.5000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.7525 2.7460 +0.65 七天 2.8820 2.8827 -0.07 三个月 4.4349 4.4278 +0.71 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)