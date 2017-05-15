中国货币市场：大行出资充沛资金面宽松无虞，逆回购再停暂关注缴税扰动

路透上海5月15日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松局面，主要回购利率不同程度 下行。交易员表示，大行出资充沛，支撑场内流动性暂时无恙，隔夜资金盘中可见减点融出 ，不过七天及14天需求仍旺而供给略偏少。 他们并表示，目前逆回购暂停且明日还有MLF到期，缴税周期也将到来，继续关注资金 动向，不过央行货币政策执行报告也态度明确，去杠杆同时还将保持流动性平衡，因此机构 紧平衡预期较为一致。 “更松了感觉，大行供给也足足的，匿名上挂的隔夜有减点在2.6%出的，不过还不至于 太多，七天和14天的需求还是很旺，就是出的机构偏少，”上海一银行交易员称。 央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作 。为连续第二日暂停逆回购操作。据此计算，单日既无资金投放亦无资金回笼。 “央妈就是配合监管，稳定情绪，引导预期呗，现在还没到紧的时候，后半周估计资金 面就会收敛了，”她称，“货币政策接下来能就是一定程度配合监管吧，监管松了就紧一紧 ，监管强了估计就会松一松吧”。 华北一银行交易员表示，现在有的银行杠杆率也在主动下降，同业存单发行明显感觉需 求不及以前，资金面预期还是偏紧不改，但是也不会太松，“哪天监管的风向忽然变了，资 金也不好说，还是要谨慎一些”。 央行上周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流 动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显。 央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧 流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆 和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳 的流动性环境。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，5月3日2,300亿元到期后， 本周二(16日)还有1,795亿元到期。不过，上周五央行进行了4,590亿元人民币MLF操作，六 个月和一年期利率持平于3.05%和3.20%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6443 2.7441 -9.98 七天 2.7551 2.8908 -13.57 14天 3.7610 3.7868 -2.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1300 3.2300 -10.00 七天 3.1700 3.0050 +16.50 14天 3.8550 3.5100 +34.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.7500 -10.00 七天 3.1500 3.4000 -25.00 14天 3.7900 3.8000 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.7160 2.7911 -7.51 七天 2.8833 2.9107 -2.74 三个月 4.4184 4.4088 +0.96 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)