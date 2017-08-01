中国货币市场：大行略有融出未改资金紧势，逆回购继续对冲到期情绪谨慎

路透北京8月1日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍然偏紧，临近午段大行略有融出 ，但未改整体紧势。交易员表示，央行公开市场投放仅仅对冲到期，令市场情绪谨慎，资金 供给偏少，后续仍需关注逆回购操作情况，不过月初之际料资金随后会有所改善。 华南一券商交易员说，“一早那会还很紧，甚至比昨天还紧，昨天传言有违约的，可能 今天早上大家就更谨慎了点。10点多后大行陆续出了一点，这会感觉略好吧，整体实际上也 并不松。” 他并称，公开市场继续仅对冲到期表明央行仍然认为资金总量问题不大，后期逆回购操 作规模值得关注，不过在“不紧不松”指导背景下，月初资金估计会逐渐改善。 中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元 ，14天期700亿。据此计算，单日投放量仍完全对冲当日到期量。 北京一银行交易员也称，“资金面整体一般，OMO（公开市场）零投放，一早加权上的 比较快。出钱的机构太少，大行出的少，国开给的也不多，匿名点击上有的（利率）都顶格 了。” 她同时称，目前非银机构杠杆又有上升态势，预计央行还是要去一去杠杆的，但也并担 心会骤紧，“OMO还是主要调节手段，看看后两天的操作情况吧。” 中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，当前稳杠杆工作初见成效，但总杠杆仍然偏高， 平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。稳健货币政策是一种中性审慎的状态，既不能太 松，搞“大水漫灌”，加剧结构扭曲，导致物价、资产价格过快上涨，加大汇率贬值压力； 也不能太紧，加大经济下行压力。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7892 2.8463 -5.71 七天 2.9075 2.8025 +10.50 14天 4.2606 4.1721 +8.85 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.5000 5.7450 -24.50 七天 4.5500 4.5600 -1.00 14天 4.2700 4.2500 +2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8100 2.7900 +2.00 七天 4.0000 3.4000 +60.00 14天 4.3000 4.1400 +16.00 Shibor 其中:隔夜 2.8093 2.8060 +0.33 七天 2.8860 2.8820 +0.40 三个月 4.2631 4.2561 +0.70 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)