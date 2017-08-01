FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
中国货币市场：大行略有融出未改资金紧势，逆回购继续对冲到期情绪谨慎
#中美关系
#海航
#美俄关系
#图片精选
频道
专题
特朗普签署对俄制裁法案 莫斯科称之为“全面贸易战”
美俄关系
特朗普签署对俄制裁法案 莫斯科称之为“全面贸易战”
美国发布朝鲜旅行禁令 9月1日生效
时事要闻
美国发布朝鲜旅行禁令 9月1日生效
美国克利夫兰联储总裁支持FED收紧政策的决心 即便通胀趋弱
国际财经
美国克利夫兰联储总裁支持FED收紧政策的决心 即便通胀趋弱
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月1日 / 凌晨4点11分 / 2 天前

中国货币市场：大行略有融出未改资金紧势，逆回购继续对冲到期情绪谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京8月1日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍然偏紧，临近午段大行略有融出
，但未改整体紧势。交易员表示，央行公开市场投放仅仅对冲到期，令市场情绪谨慎，资金
供给偏少，后续仍需关注逆回购操作情况，不过月初之际料资金随后会有所改善。
    
    华南一券商交易员说，“一早那会还很紧，甚至比昨天还紧，昨天传言有违约的，可能
今天早上大家就更谨慎了点。10点多后大行陆续出了一点，这会感觉略好吧，整体实际上也
并不松。”
    
    他并称，公开市场继续仅对冲到期表明央行仍然认为资金总量问题不大，后期逆回购操
作规模值得关注，不过在“不紧不松”指导背景下，月初资金估计会逐渐改善。
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元
，14天期700亿。据此计算，单日投放量仍完全对冲当日到期量。
    
    北京一银行交易员也称，“资金面整体一般，OMO（公开市场）零投放，一早加权上的
比较快。出钱的机构太少，大行出的少，国开给的也不多，匿名点击上有的（利率）都顶格
了。”
        
    她同时称，目前非银机构杠杆又有上升态势，预计央行还是要去一去杠杆的，但也并担
心会骤紧，“OMO还是主要调节手段，看看后两天的操作情况吧。”    
    
    中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，当前稳杠杆工作初见成效，但总杠杆仍然偏高，
平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。稳健货币政策是一种中性审慎的状态，既不能太
松，搞“大水漫灌”，加剧结构扭曲，导致物价、资产价格过快上涨，加大汇率贬值压力；
也不能太紧，加大经济下行压力。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:02                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7892     2.8463      -5.71
      七天                     2.9075     2.8025     +10.50
                                                  
      14天                     4.2606     4.1721      +8.85
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.5000     5.7450     -24.50
                                                  
      七天                     4.5500     4.5600      -1.00
                                                  
      14天                     4.2700     4.2500      +2.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8100     2.7900      +2.00
                                                  
      七天                     4.0000     3.4000     +60.00
                                                  
      14天                     4.3000     4.1400     +16.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8093     2.8060      +0.33
                                                  
       七天                    2.8860     2.8820      +0.40
                                                  
       三个月                  4.2631     4.2561      +0.70
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below