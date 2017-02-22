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亚洲 | 2017年 2月 22日 星期三 12:17 BJT

中国货币市场：大行融出减少资金供给仍紧，缴税时点来临短期紧势难改

    路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期
谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维
稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。
    
    华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天
都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。”
    
    她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也
有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。
    
    华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素
，导致大行融出减少。
    
    “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会，
不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。
    
    中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期400亿元，28天期3
00亿元。据此计算，今日将继续净投放，规模为550亿元。
    
    据路透统计，本周共有3,150亿元逆回购到期，其中今日到期650亿元。自上周四起，公开市场连续净投放
，本周前两日的净投放量分别为1,000亿元和600亿元。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:05                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.4578     2.5673     -10.95
      七天                     2.8103     2.7807      +2.96
                                                  
      14天                     3.6317     3.9713     -33.96
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.4950     3.1350    +136.00
                                                  
      七天                     3.7000     3.8050     -10.50
                                                  
      14天                     3.7000     3.9950     -29.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5000     2.5500      -5.00
                                                  
      七天                     3.0300     3.3000     -27.00
                                                  
      14天                     4.5000     4.1500     +35.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.4845     2.4830      +0.15
                                                  
       七天                    2.7060     2.6910      +1.50
                                                  
       三个月                  4.2778     4.2704      +0.74
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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