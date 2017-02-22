中国货币市场：大行融出减少资金供给仍紧，缴税时点来临短期紧势难改

路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期400亿元，28天期3 00亿元。据此计算，今日将继续净投放，规模为550亿元。 据路透统计，本周共有3,150亿元逆回购到期，其中今日到期650亿元。自上周四起，公开市场连续净投放 ，本周前两日的净投放量分别为1,000亿元和600亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4578 2.5673 -10.95 七天 2.8103 2.7807 +2.96 14天 3.6317 3.9713 -33.96 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4950 3.1350 +136.00 七天 3.7000 3.8050 -10.50 14天 3.7000 3.9950 -29.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5000 2.5500 -5.00 七天 3.0300 3.3000 -27.00 14天 4.5000 4.1500 +35.00 Shibor 其中:隔夜 2.4845 2.4830 +0.15 七天 2.7060 2.6910 +1.50 三个月 4.2778 4.2704 +0.74 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)