中国货币市场：央行逆回购放量但资金紧平衡未改，跨月仍紧俏利率高企

路透上海6月16日 - 中国央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到 期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧 平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。 交易员并指出，MPA（宏观审慎评估）考核对流动性影响将持续到6月末，尽管央行呵护 市场的态度十分明确，资金总量压力应该受控，但结构性矛盾依旧难以避免，资金价格回落 的动力有限。 “早上还挺紧张的，后来稍微好点，（公开市场）今天说是（净投）放了2,500亿，但 还有2,000多亿的MLF，对冲了，”北京一保险机构交易员称。 她谈到，虽然本周同业存单利率已有明显下降，但目前回购市场上的跨季资金还是比较 紧俏，因为很多存款类机构不敢贸然出这类资金，“怕数据超（标），所以目前跨季度的很 多都是非银在出，要5.5%以上吧。” 华东一银行交易员亦表示，大行虽也有跨季资金供给，但因为有对手方限制，所以还是 存在明显的结构性供需矛盾，这也导致相关期限资金利率居高不下。 中国央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量， 超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士 认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中 。 而对于半年末时点过后的资金面，市场预期仍不算乐观。北京一基金公司交易员谈到， “其实还是有点怕央行6月维稳，7月秋后清算。” 在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行周四并未如3月一般跟随FED脚步上调公 开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成 为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8448 2.8386 0.62 七天 2.8535 2.9925 -13.90 14天 3.8970 3.7868 11.02 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0100 3.8400 17.00 七天 4.2600 4.1250 13.50 14天 4.5900 4.3200 27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8400 2.8100 3.00 七天 3.4400 3.4000 4.00 14天 3.8000 3.8500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8528 2.8317 2.11 七天 2.9140 2.9047 0.93 三个月 4.7613 4.7723 -1.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)