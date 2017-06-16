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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 11:44 BJT

中国货币市场：央行逆回购放量但资金紧平衡未改，跨月仍紧俏利率高企

    路透上海6月16日 - 中国央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到
期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧
平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。
    
    交易员并指出，MPA（宏观审慎评估）考核对流动性影响将持续到6月末，尽管央行呵护
市场的态度十分明确，资金总量压力应该受控，但结构性矛盾依旧难以避免，资金价格回落
的动力有限。
    
    “早上还挺紧张的，后来稍微好点，（公开市场）今天说是（净投）放了2,500亿，但
还有2,000多亿的MLF，对冲了，”北京一保险机构交易员称。
    
    她谈到，虽然本周同业存单利率已有明显下降，但目前回购市场上的跨季资金还是比较
紧俏，因为很多存款类机构不敢贸然出这类资金，“怕数据超（标），所以目前跨季度的很
多都是非银在出，要5.5%以上吧。”
    
    华东一银行交易员亦表示，大行虽也有跨季资金供给，但因为有对手方限制，所以还是
存在明显的结构性供需矛盾，这也导致相关期限资金利率居高不下。
    
    中国央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量，
超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士
认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中
。
    
    而对于半年末时点过后的资金面，市场预期仍不算乐观。北京一基金公司交易员谈到，
“其实还是有点怕央行6月维稳，7月秋后清算。”
    
    在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行周四并未如3月一般跟随FED脚步上调公
开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成
为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:29                今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
    其中：隔夜                 2.8448    2.8386        0.62 
          七天                 2.8535    2.9925      -13.90 
          14天                 3.8970    3.7868       11.02 
 上海证交所质押式回购利率                                   
       其中:隔夜               4.0100    3.8400       17.00 
            七天               4.2600    4.1250       13.50 
           14天                4.5900    4.3200       27.00 
 回购定盘利率                                               
   其中:隔夜                   2.8400    2.8100        3.00 
        七天                   3.4400    3.4000        4.00 
       14天                    3.8000    3.8500       -5.00 
 Shibor                                                     
       其中:隔夜               2.8528    2.8317        2.11 
            七天               2.9140    2.9047        0.93 
          三个月               4.7613    4.7723       -1.10 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 吴云凌)
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