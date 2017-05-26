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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 15:01 BJT

中国货币市场：月末临近流动性未改充裕，跨月资金利率仍较高

    路透上海5月26日 - 尽管已临近月末，中国银行间市场周五流动性整体不改宽裕，隔夜资金供给充足利率平稳；不过跨月需求依旧保持热度，七天回购利率继续上行。
    
    交易员并指出，央行近两周来在公开市场态度明显趋于温和，对于缓和月末资金压力起到不小帮助，不过考虑到未来金融降杠杆仍需进一步推进，央行因应内外部风险因素短期维稳后，货币政策放松空间有限，仍会坚持中性稳健基调。

    “今天还行，跨月还是有点贵，其他期限不难借啦，这个月末超预期宽松，”北京一基金公司交易员称。 
    
    北京一保险机构交易员谈到，今天资金相对宽松，隔夜品种存款类机构以加权水平融出，非银机构隔夜以加权+30bp（基点）左右融出，六天期成交在4.0%。
    
    她并表示，跨月的资金一早都在4%以上，后来回落到4%左右，全市场七天回购利率加权成交价较上日走高逾10个基点（bp），不过都还是比较容易借到的。
    
    上海一银行交易员指出，从最近公开市场操作来看，央行态度暂时有所缓和，一方面是缓和月末和小长假前的资金压力，此外对冲强监管政策带来的市场冲击也是重要考量。
    
    端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；其中今日开展七天期和14天期逆回购操作各200亿元，单日净投放200亿元。
    
    而上述保险交易员则认为，货币政策难有放松余地，监管政策还没有看到具体的效果，“现在放松有点虎头蛇尾，不然FED（政策收紧）也会逼迫我们降杠杆，到时候会更被动。”
             
    以下为主要货币市场利率报价:      
        
 北京时间14:44               今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                  2.5769    2.5754        0.15 
         七天                  2.9850    2.9645        2.05 
         14天                  4.1073    4.0307        7.66 
 上海证交所质押式回购利率                                   
      其中:隔夜                3.6500    2.9650       68.50 
           七天                3.2000    3.4650      -26.50 
          14天                 3.1500    3.6800      -53.00 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                    2.5700    2.5700        0.00 
       七天                    3.2000    3.2000        0.00 
      14天                     4.1000    4.1000        0.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜                2.6090    2.6110       -0.20 
           七天                2.8530    2.8430        1.00 
         三个月                4.5424    4.5338        0.86 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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