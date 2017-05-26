中国货币市场：月末临近流动性未改充裕，跨月资金利率仍较高

路透上海5月26日 - 尽管已临近月末，中国银行间市场周五流动性整体不改宽裕，隔夜资金供给充足利率平稳；不过跨月需求依旧保持热度，七天回购利率继续上行。 交易员并指出，央行近两周来在公开市场态度明显趋于温和，对于缓和月末资金压力起到不小帮助，不过考虑到未来金融降杠杆仍需进一步推进，央行因应内外部风险因素短期维稳后，货币政策放松空间有限，仍会坚持中性稳健基调。 “今天还行，跨月还是有点贵，其他期限不难借啦，这个月末超预期宽松，”北京一基金公司交易员称。 北京一保险机构交易员谈到，今天资金相对宽松，隔夜品种存款类机构以加权水平融出，非银机构隔夜以加权+30bp（基点）左右融出，六天期成交在4.0%。 她并表示，跨月的资金一早都在4%以上，后来回落到4%左右，全市场七天回购利率加权成交价较上日走高逾10个基点（bp），不过都还是比较容易借到的。 上海一银行交易员指出，从最近公开市场操作来看，央行态度暂时有所缓和，一方面是缓和月末和小长假前的资金压力，此外对冲强监管政策带来的市场冲击也是重要考量。 端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；其中今日开展七天期和14天期逆回购操作各200亿元，单日净投放200亿元。 而上述保险交易员则认为，货币政策难有放松余地，监管政策还没有看到具体的效果，“现在放松有点虎头蛇尾，不然FED（政策收紧）也会逼迫我们降杠杆，到时候会更被动。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间14:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5769 2.5754 0.15 七天 2.9850 2.9645 2.05 14天 4.1073 4.0307 7.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6500 2.9650 68.50 七天 3.2000 3.4650 -26.50 14天 3.1500 3.6800 -53.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5700 0.00 七天 3.2000 3.2000 0.00 14天 4.1000 4.1000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6090 2.6110 -0.20 七天 2.8530 2.8430 1.00 三个月 4.5424 4.5338 0.86 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)