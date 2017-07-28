中国货币市场：月末隔夜和七天仍供不应求，公开市场小幅投放呵护预期

路透上海7月28日 - 中国银行间市场周五资金面平衡中仍略偏紧，月末隔夜和七天期品 种均供不应求。交易人士表示，虽然央行公开市场小幅净投放，大行亦平稳供给，但相较月 末旺盛需求仍显不足，机构仍难轻易轧平头寸。 他们并指出，机构对央行不紧不松态度预期较为明确，度过月末8月初资金面料会改善 ，但是预计降杠杆基调下，流动性难以过度宽松。 “早盘有点紧的，隔夜和七天都差不多，大行是都有在出，但是相对于我们的缺口来说 ，仍远远不够，”北京一银行交易员称，“央行今日小幅投放，说明也不愿意市场太过宽松 ，不然杠杆又要上来了”。 尽管缴税高峰期已过，但月底前资金面仍显偏紧，央行公开市场本周继续护航月末流动 性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1,415亿元人民币，已连续三周净投放。而回顾7 月公开市场操作过程，央行“削峰填谷”思路仍十分清晰，货币政策基调依旧稳字当头。 北京一券商交易员表示，跟经常合作的机构还是可以便宜点借到的一些，但是还是没有 轧平头寸，只要隔夜和七天在4%以内的都可以接受。“资金倒是还不少，但还是上午贵，等 到下午再借便宜的，”她称。 她并指出，虽然大家对跨月过后流动性存在改善预期，但是月初公开市场到期量仍大， 届时资金面仍难太过乐观。 本周四出席国新办发布会的中央财经领导小组办公室经济一局局长王志军称，对下半年 有可能出现的利率变化的影响，仍然是通过实施稳健的货币政策，注重预调和微调，保持货 币信贷适度增长和流动性基本稳定来合理引导利率水平。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8384 2.8313 +0.71 七天 2.7855 2.9341 -14.86 14天 4.0874 4.0209 +6.65 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2100 4.0600 +15.00 七天 4.0600 4.0650 -0.50 14天 3.9000 4.0000 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8600 2.8100 +5.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.1000 4.0500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8152 2.7860 +2.92 七天 2.8770 2.8626 +1.44 三个月 4.2514 4.2500 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)