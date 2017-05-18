中国货币市场：流动性仍不宽松仅隔夜尚可，资金预期依旧偏谨慎

路透上海5月18日 - 中国银行间市场周四资金面仍不算宽松，除隔夜供给尚能满足需求 外，七天及以上资金均偏紧。虽然本周央行公开市场投放力度尚可，但在缴税等因素扰动下 ，流动性呈紧平衡态势。 交易员并指出，尽管近期监管态度稍有缓和，但资金谨慎预期的扭转尚待时日，而且由 于银行体系超储率也处于较低水平，在流动性总量并不充裕的情况下，后续资金面波动仍会 频繁。 “市场整体还是不松，就隔夜还行。14天跨月了，需求也更多了，非银也在借，出钱的 21天更愿意给21天和一个月的，”华东一银行交易员称。 北京一基金公司交易员也谈到，最近主要银行对融出七天及以上资金一直都较为谨慎， 而且今天七天回购利率也有明显上涨，非银机构的利率水平此前在3.50%附近，今日报价普 遍提高至3.80%左右。 上述银行交易员并表示，今日公开市场逆回购仅对冲了当日到期量，对资金面未有帮助 ，而下周公开市场到期量也不小。而从本周操作来看，央行态度与此前相比似乎略显温和， 但就此判断政策风向会调整还为时过早，还需继续观察。 央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期300亿元，28天期则继续缺席。据此计算，单日投放规模完全对冲到期量。 此外财政部和央行将于周五（19日）进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存 款招投标，本期操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7467 2.7258 2.09 七天 2.8228 2.8744 -5.16 14天 3.7648 3.6654 9.94 上海证交所质押式回购利 率 其中:隔夜 8.0750 2.3450 573.00 七天 3.9500 3.4600 49.00 14天 4.0100 3.9600 5.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX 2.7600 2.7300 3.00 S> 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 3.8500 3.8000 5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7641 2.7525 1.16 七天 2.8867 2.8820 0.47 三个月 4.4439 4.4349 0.90 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)