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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 12:11 BJT

中国货币市场：流动性仍不宽松仅隔夜尚可，资金预期依旧偏谨慎

    路透上海5月18日 - 中国银行间市场周四资金面仍不算宽松，除隔夜供给尚能满足需求
外，七天及以上资金均偏紧。虽然本周央行公开市场投放力度尚可，但在缴税等因素扰动下
，流动性呈紧平衡态势。
    
    交易员并指出，尽管近期监管态度稍有缓和，但资金谨慎预期的扭转尚待时日，而且由
于银行体系超储率也处于较低水平，在流动性总量并不充裕的情况下，后续资金面波动仍会
频繁。
    
    “市场整体还是不松，就隔夜还行。14天跨月了，需求也更多了，非银也在借，出钱的
21天更愿意给21天和一个月的，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金公司交易员也谈到，最近主要银行对融出七天及以上资金一直都较为谨慎，
而且今天七天回购利率也有明显上涨，非银机构的利率水平此前在3.50%附近，今日报价普
遍提高至3.80%左右。
    
    上述银行交易员并表示，今日公开市场逆回购仅对冲了当日到期量，对资金面未有帮助
，而下周公开市场到期量也不小。而从本周操作来看，央行态度与此前相比似乎略显温和，
但就此判断政策风向会调整还为时过早，还需继续观察。
    
    央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天
期300亿元，28天期则继续缺席。据此计算，单日投放规模完全对冲到期量。
  
    
    此外财政部和央行将于周五（19日）进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存
款招投标，本期操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。  
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
        
 北京时间11:59            今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                 2.7467     2.7258        2.09 
                                                
      七天                  2.8228     2.8744       -5.16 
      14天                  3.7648     3.6654        9.94 
 上海证交所质押式回购利                                   
 率                                             
   其中:隔夜                8.0750     2.3450      573.00 
        七天                3.9500     3.4600       49.00 
       14天                 4.0100     3.9600        5.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX    2.7600     2.7300        3.00 
                      S>                        
    七天                    3.4400     3.4400        0.00 
   14天                     3.8500     3.8000        5.00 
 Shibor                                                   
   其中:隔夜                2.7641     2.7525        1.16 
        七天                2.8867     2.8820        0.47 
      三个月                4.4439     4.4349        0.90 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)
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