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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 12:31 BJT

中国货币市场：流动性平衡中略显改善，但跨季资金价格仍居高不下

    路透上海6月9日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率走低，流动性亦较上日有
所改善。交易员表示，央行公开市场本周虽转为小幅净回笼，但在前期MLF投放资金驰援下
，隔夜资金拆借难度趋缓，惟质押信用债非银类机构拆入价格偏高，同时半年末近，跨季资
金价格仍居高不下。      
    
    “还挺松的，整体都在出，虽然跨季的价格都在5%以上，但是我觉得大家都提前准备了
一些头寸，可能资金面要比预期想的稍微好点 。”华北一银行交易员称。
    
    她并解释到，大行一早出资态度仍显谨慎，不过后来融出资金量较上日逐步增多，预计
午后资金面更为宽松的概率较大。
    
    央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作。按逆回购统计口径计算，本
周将净回笼100亿元；不过在本周有2,243亿元中期借贷便利(MLF)到期情况下，央行周二已
进行4,980亿MLF操作，通过MLF渠道净投放资金2,737亿元。
    
    此外，据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，除本周已到期部分外，6月16日还将
有2,070亿元到期。
    
    上海一银行交易员补充说，本周MLF投放量还算可以，短期的资金面并没有太过紧张，
只是下周开始月度缴税，以及MPA考核等因素扰动将逐渐增强，届时央行或者通过逆回购加
量，或者继续续作MLF，应该都会施以援手。
    
    长期资金方面，一个月SHIBOR和三个月SHIBOR今日最新报在
4.5854%和4.7555%，较前日分别上涨7.08bp和2.49bp。同时，股份制银行近期所发行的一至
三个月同业存单利率升至5%。
        
    对于质押信用债的机构而言，轧平头寸仍需对资金价格做出权衡。华北一券商交易员表
示，非银机构隔夜资金拆借价格在3%-3.3%左右，跨季的价格在5%-6%，只要价格能接受还是
很好借到。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:12                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8253     2.8294      -0.41
      七天                     2.8251     3.0011     -17.60
                                                  
      14天                     3.8941     3.9743      -8.02
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9900     2.8250     +16.50
                                                  
      七天                     3.3000     3.4000     -10.00
                                                  
      14天                     3.5250     3.7050     -18.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8500     2.8200      +3.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.6000     -20.00
                                                  
      14天                     3.9200     4.0000      -8.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8275     2.8199      +0.76
                                                  
       七天                    2.8949     2.8939      +0.10
                                                  
       三个月                  4.7555     4.7306      +2.49
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
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