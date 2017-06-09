中国货币市场：流动性平衡中略显改善，但跨季资金价格仍居高不下

路透上海6月9日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率走低，流动性亦较上日有 所改善。交易员表示，央行公开市场本周虽转为小幅净回笼，但在前期MLF投放资金驰援下 ，隔夜资金拆借难度趋缓，惟质押信用债非银类机构拆入价格偏高，同时半年末近，跨季资 金价格仍居高不下。 “还挺松的，整体都在出，虽然跨季的价格都在5%以上，但是我觉得大家都提前准备了 一些头寸，可能资金面要比预期想的稍微好点 。”华北一银行交易员称。 她并解释到，大行一早出资态度仍显谨慎，不过后来融出资金量较上日逐步增多，预计 午后资金面更为宽松的概率较大。 央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作。按逆回购统计口径计算，本 周将净回笼100亿元；不过在本周有2,243亿元中期借贷便利(MLF)到期情况下，央行周二已 进行4,980亿MLF操作，通过MLF渠道净投放资金2,737亿元。 此外，据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，除本周已到期部分外，6月16日还将 有2,070亿元到期。 上海一银行交易员补充说，本周MLF投放量还算可以，短期的资金面并没有太过紧张， 只是下周开始月度缴税，以及MPA考核等因素扰动将逐渐增强，届时央行或者通过逆回购加 量，或者继续续作MLF，应该都会施以援手。 长期资金方面，一个月SHIBOR和三个月SHIBOR今日最新报在 4.5854%和4.7555%，较前日分别上涨7.08bp和2.49bp。同时，股份制银行近期所发行的一至 三个月同业存单利率升至5%。 对于质押信用债的机构而言，轧平头寸仍需对资金价格做出权衡。华北一券商交易员表 示，非银机构隔夜资金拆借价格在3%-3.3%左右，跨季的价格在5%-6%，只要价格能接受还是 很好借到。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8253 2.8294 -0.41 七天 2.8251 3.0011 -17.60 14天 3.8941 3.9743 -8.02 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9900 2.8250 +16.50 七天 3.3000 3.4000 -10.00 14天 3.5250 3.7050 -18.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8200 +3.00 七天 3.4000 3.6000 -20.00 14天 3.9200 4.0000 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.8275 2.8199 +0.76 七天 2.8949 2.8939 +0.10 三个月 4.7555 4.7306 +2.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)