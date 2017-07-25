FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天内
中国货币市场：流动性稍改善仍偏紧，七天跨月资金供应紧俏
#路透调查
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
“通俄门”
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
深度分析
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
中国财经
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月25日 / 凌晨4点23分 / 1 天内

中国货币市场：流动性稍改善仍偏紧，七天跨月资金供应紧俏

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月25日 - 中国银行间市场周二资金面稍显改善，但整体尚未脱紧平衡态势。
部分中小银行及非银机构仍现结构性紧张，此外七天回购今天已能跨月，需求较大而供应较
为紧俏，利率因此攀高。
    
    交易员并指出，尽管流动性仍偏紧，公开市场今日逆回购仅对冲到期量，表明央行不紧
不松政策态度未改；不过临近月底，随着跨月需求逐渐得到满足，预计资金面整体压力将继
续缓和。
    
    “还是有点紧张的，比昨天好点，但是钱贵的死去活来的，（隔夜和七天资金利率）都
在4%以上，跨月还有出5%的，”北京一保险机构交易员称。
    
    北京一基金公司交易员谈到，今天跨月资金需求不少，不过银行出的不多，非银机构融
出的价格则普遍偏高。
    
    华东一银行交易员表示，最近几天总体看流动性一天比一天有好转，之所以改善比较缓
慢，一方面是本月缴税的规模较大，市场消化其影响需要一定时日，此外市场情绪缓和也有
一个过程，“（缴税）出去的钱出去了，补起来也没那么快。”
    
    她并称，从此前金融工作会议到昨天的政治局会议，都继续强调了稳健中性的货币政策
，下半年央行对流动性的态度也不会有太大变化，资金面虽难免还有短期波动，但总体以稳
为主。
    
    中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调
，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债
务增量。
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元
，14天期400亿，利率继续持稳。据此计算，单日投放量完全对冲到期量。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:56                今日(%)     上日(%)       变动(bp)
                                                                
 质押式回购加权平均利率                                         
    其中：隔夜                   2.7160      2.7228       -0.68 
          七天                   2.8460      2.8504       -0.44 
          14天                   4.0688      4.0835       -1.47 
 上海证交所质押式回购利率                                       
       其中:隔夜                 4.8200      4.7550        6.50 
            七天                 4.5900      4.4650       12.50 
           14天                  4.2750      4.1500       12.50 
 回购定盘利率                                                   
   其中:隔夜                     2.7500      2.7000        5.00 
        七天                     3.4400      3.2000       24.00 
       14天                      4.1500      4.2000       -5.00 
 Shibor                                                         
       其中:隔夜                 2.7147      2.7080        0.67 
            七天                 2.8490      2.8450        0.40 
          三个月                 4.2540      4.2550       -0.10 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below