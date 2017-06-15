中国货币市场：税期影响资金面略有收敛，央行维稳仍在流动性无碍

路透北京6月15日 - 中国央行公开市场逆回购周四继续保持净投放，但受缴税因素影响，银行间市场资金 面略有收敛。交易员称，例行缴税致资金需求增多，考虑到今日还有国库现金到期，公开市场净投放额度并不 大，流动性形势较近日稍有转差，跨季资金价格仍在高位。 他们亦表示，6月以来央行流动性呵护姿态未改，虽有MPA半年末大考，但流动性环境应无大碍；另外本周 同业存单利率回落，三个月SHIBOR利率亦出现4月17日以来首度下滑。 北京一银行交易员说，“今天资金比前两天有点紧，主要是缴税，今天公开市场还是净投放，但要再把国 库现金对冲掉的话，其实放得不多。” 她并表示，6月从月初开始央行就放风稳定资金市场，本周资金面还算不错，不过跨季资金价格还比较贵 ；后续虽面临年中考核，但预计央行会出手维稳，“对下半月资金面并不悲观。” 华东一银行交易员亦称，“还是缴税的影响，央行在公告里也说了，隔夜没前两天那么松了，不过也还好 ，跨季资金的话还是很贵，...三个月shibor倒是降了，因为存单利率也降了。” 她同时指出，今天资金略紧主要是缴税等短暂性因素的影响，但6月税期的影响本来也不会太大，目前来 看市场对半年末时点的资金面还是偏乐观，整体流动性无大碍。 中国央行今日公告称，为对冲税期和逆回购到期等因素影响，当日开展了1,500亿元逆回购操作，利率持 平。据此计算，单日净投放900亿元。不过今日还有600亿元三个月期国库现金定期存款到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8192 2.8033 +1.59 七天 2.8959 2.8899 +0.60 14天 3.7180 3.7343 -1.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1200 3.7150 +40.50 七天 4.1000 3.9300 +17.00 14天 4.2550 4.0950 +16.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8400 2.8100 +3.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 3.8000 3.8500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8317 2.8250 +0.67 七天 2.9047 2.9026 +0.21 三个月 4.7723 4.7827 -1.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)