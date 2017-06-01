中国货币市场：缴税后续影响致资金面收敛，大行预期谨慎供给紧平衡

路透北京6月1日 - 中国银行间市场周四早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。 他们并称，央行公开市场操作仍秉承稳健中性的货币总基调，而6月流动性又面临包括MPA(宏观审慎评估)考核和跨季在内的诸多不确定性，市场对后市资金面的预期不乐观。 上海一银行交易员说，“今天银行间还是比较紧张的，所得税清缴的原因吧，昨天是（缴税）最后一天，但现金流要到今天才能全结束，OMO（公开市场）还是一分没多给，所以就会紧一点，不过比我想象的还是要好一点。” 中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿，14天期300亿元。据此计算，为连续第二日完全对冲到期量。据路透统计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期1,000亿元。 北京一银行交易员亦表示，早盘资金略紧，同时很多大机构也在担心6月的资金面，融出也比较谨慎。 “这两个月感觉都是月初紧，这两天公开市场看，央行基调没变，大机构对这个月不乐观，他们也就出的少了。...6月事儿太多了，各种时点，还是小心为好。”她说。 中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6460 2.6575 -1.15 七天 2.8331 2.8405 -0.74 14天 3.8302 3.8875 -5.73 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.4000 6.4450 -104.50 七天 4.4100 4.2400 +17.00 14天 4.3000 3.8550 +44.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00 七天 3.4000 3.1000 +30.00 14天 3.8500 3.9500 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6525 2.6365 +1.60 七天 2.8660 2.8560 +1.00 三个月 4.5779 4.5641 +1.38 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)