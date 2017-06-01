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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 12:08 BJT

中国货币市场：缴税后续影响致资金面收敛，大行预期谨慎供给紧平衡

    路透北京6月1日 - 中国银行间市场周四早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。
    
    他们并称，央行公开市场操作仍秉承稳健中性的货币总基调，而6月流动性又面临包括MPA(宏观审慎评估)考核和跨季在内的诸多不确定性，市场对后市资金面的预期不乐观。
    
    上海一银行交易员说，“今天银行间还是比较紧张的，所得税清缴的原因吧，昨天是（缴税）最后一天，但现金流要到今天才能全结束，OMO（公开市场）还是一分没多给，所以就会紧一点，不过比我想象的还是要好一点。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿，14天期300亿元。据此计算，为连续第二日完全对冲到期量。据路透统计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期1,000亿元。
    
    北京一银行交易员亦表示，早盘资金略紧，同时很多大机构也在担心6月的资金面，融出也比较谨慎。
    
    “这两个月感觉都是月初紧，这两天公开市场看，央行基调没变，大机构对这个月不乐观，他们也就出的少了。...6月事儿太多了，各种时点，还是小心为好。”她说。
    
    中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。

    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:58                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6460     2.6575      -1.15
      七天                     2.8331     2.8405      -0.74
                                                  
      14天                     3.8302     3.8875      -5.73
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.4000     6.4450    -104.50
                                                  
      七天                     4.4100     4.2400     +17.00
                                                  
      14天                     4.3000     3.8550     +44.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6500     2.6200      +3.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.1000     +30.00
                                                  
      14天                     3.8500     3.9500     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6525     2.6365      +1.60
                                                  
       七天                    2.8660     2.8560      +1.00
                                                  
       三个月                  4.5779     4.5641      +1.38
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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