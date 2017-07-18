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中国货币市场：缴税在途资金仍偏紧，公开市场连两日逾千亿投放缓解有限
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2017年7月18日 / 凌晨4点13分 / 1 天内

中国货币市场：缴税在途资金仍偏紧，公开市场连两日逾千亿投放缓解有限

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月18日 - 中国银行间市场周二资金面吃紧格局依然未见缓解，14天期限品种利率因跨月涨近30
个(bp)基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场继续第二日逾千亿净投放，但因本周适逢缴税走款高峰期，
叠加MLF到期等因素集中发酵，致机构轧平头寸难度加大。
            
    “早盘很紧，公开市场操作后好一些了，感觉大行七天、14天今天出的比昨天多，但是好像大家还是都想
借隔夜，所以到临近中午还是没有平头寸，不过缺口也不大了,”上海一银行交易员称。
    
    华北一银行交易员表示，央行公开市场连续两天大量投放，但是在资金面收紧状态下，感觉效果还不是很
明显，主要还是机构出资心态比较谨慎，本周后面几天若还能持续连续投放，流动性状态有望缓解。    
    
    中国央行周二公告称，对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的
影响，今日开展了2,000亿元逆回购操作。按逆回购口径计算，单日净投放1,700亿元。此外，今日还有395亿
元MLF到期收回流动性。 上日则开展1,700亿元逆回购操作，单日净投放1,400亿。 
    
    国信证券固定收益最新研究报告指出，7月是缴税大月，近四年财政存款月增量均在5,000亿以上;进入中
旬后，税收缴款对资金面的压力有所显现。相应的，央行主动增加了公开市场投放量规模。
    
    “由缴税引发的资金波动不用慌张，”报告称，首先，缴税是季节性因素，7月过后，8月和9月财政存款
大概率将出现负增长；其次，11日央行主动重启逆回购，近日逆回购明显加量，反映出央行呵护资金面的用心
。；再次，M2增速目前在历史低位，历史数据来看，要提高M2增速，银行间资金利率应保持在偏低水平。
    
    中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短
板，设立国务院金融稳定发展委员会；除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳
健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。     
    
    中国央行周二称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给
体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆
周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。         
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:57                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7185     2.6352      +8.33
      七天                     2.7573     2.8042      -4.69
                                                  
      14天                     3.8080     3.5189     +28.91
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.3000     3.3500     +95.00
                                                  
      七天                     4.2150     3.4650     +75.00
                                                  
      14天                     4.2900     3.5800     +71.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7400     2.6400     +10.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.2000     +20.00
                                                  
      14天                     4.0600     3.5000     +56.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7010     2.6329      +6.81
                                                  
       七天                    2.8293     2.8057      +2.36
                                                  
       三个月                  4.2666     4.2706      -0.40
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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