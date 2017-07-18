中国货币市场：缴税在途资金仍偏紧，公开市场连两日逾千亿投放缓解有限

路透上海7月18日 - 中国银行间市场周二资金面吃紧格局依然未见缓解，14天期限品种利率因跨月涨近30 个(bp)基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场继续第二日逾千亿净投放，但因本周适逢缴税走款高峰期， 叠加MLF到期等因素集中发酵，致机构轧平头寸难度加大。 “早盘很紧，公开市场操作后好一些了，感觉大行七天、14天今天出的比昨天多，但是好像大家还是都想 借隔夜，所以到临近中午还是没有平头寸，不过缺口也不大了,”上海一银行交易员称。 华北一银行交易员表示，央行公开市场连续两天大量投放，但是在资金面收紧状态下，感觉效果还不是很 明显，主要还是机构出资心态比较谨慎，本周后面几天若还能持续连续投放，流动性状态有望缓解。 中国央行周二公告称，对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的 影响，今日开展了2,000亿元逆回购操作。按逆回购口径计算，单日净投放1,700亿元。此外，今日还有395亿 元MLF到期收回流动性。 上日则开展1,700亿元逆回购操作，单日净投放1,400亿。 国信证券固定收益最新研究报告指出，7月是缴税大月，近四年财政存款月增量均在5,000亿以上;进入中 旬后，税收缴款对资金面的压力有所显现。相应的，央行主动增加了公开市场投放量规模。 “由缴税引发的资金波动不用慌张，”报告称，首先，缴税是季节性因素，7月过后，8月和9月财政存款 大概率将出现负增长；其次，11日央行主动重启逆回购，近日逆回购明显加量，反映出央行呵护资金面的用心 。；再次，M2增速目前在历史低位，历史数据来看，要提高M2增速，银行间资金利率应保持在偏低水平。 中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短 板，设立国务院金融稳定发展委员会；除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳 健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。 中国央行周二称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给 体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆 周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7185 2.6352 +8.33 七天 2.7573 2.8042 -4.69 14天 3.8080 3.5189 +28.91 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3000 3.3500 +95.00 七天 4.2150 3.4650 +75.00 14天 4.2900 3.5800 +71.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7400 2.6400 +10.00 七天 3.4000 3.2000 +20.00 14天 4.0600 3.5000 +56.00 Shibor 其中:隔夜 2.7010 2.6329 +6.81 七天 2.8293 2.8057 +2.36 三个月 4.2666 4.2706 -0.40 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)