中国货币市场：缴税扰动结束资金面有所改善，后期面临缴准但料影响不大

路透北京7月20日 - 随着缴税结束，且中国央行公开市场逆回购持续净投放，银行间市 场周四早盘资金面好转。交易员表示，缴税给资金面带来的扰动告一段落，流动性较前几日 有所改善，机构融入较易；虽然后期仍面临例行缴准的影响，不过历来该因素的扰动不大， 流动性短期内料维持暖势。 “比昨天好点，昨天下午就开始有大行陆续出了，要说多松也不是，就是今天借钱相对 容易些，缴税结束了，央行今天也是个小投放。”华南一银行交易员说，“利率方面有些回 落，DR（存款类机构加权平均利率）还好，不过全市场七天回购加权下的比较明显，昨天还 在3.90%以上呢，今天到3.24%附近了。” 她并称，后期可预见的仅有例行缴准，不过经验来看，此因素影响并不明显，预计短期 内资金面会继续改善。 北京一券商交易员亦称，“例行缴准一般影响不大，主要还得看央行的态度，最近（逆 回购）投放的量其实也是一直在缩，短期看不到资金再紧，有多松也难。” 央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期 200亿。据此计算，单日净投放600亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,000 亿元逆回购到期，其中今日无逆回购到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7790 2.7729 +0.61 七天 2.8188 2.8327 -1.39 14天 4.1085 4.0505 +5.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1900 4.6950 -50.50 七天 3.9900 4.4400 -45.00 14天 4.0000 4.4450 -44.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7800 2.7600 +2.00 七天 3.4400 3.6000 -16.00 14天 4.3000 4.4000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7534 2.7220 +3.14 七天 2.8530 2.8420 +1.10 三个月 4.2551 4.2600 -0.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)