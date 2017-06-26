中国货币市场：财政投放支撑宽松资金面，半年末预期进一步稳定乐观

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透上海6月26日 - 中国央行公开市场周一再暂停逆回购操作，不过财政存款投放力度 加大支撑宽松资金面。银行间市场上，对存款类机构来说，包括跨月期限在内，供求都较为 平衡，半年末前流动性总体预期进一步稳定乐观。 央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期后银行体系流动性处于较 高水平，公开市场今日不开展操作。为连续第二日暂停操作，据此计算，单日净回笼500亿 元人民币。 华北一银行交易员称，头寸“平的都挺快的，跨月的供给也还行，半年末应该差不多就 这样了。” 她并表示，随着半年末流动性压力的减轻，同业存单发行利率也继续松动。 不过对券商等非银机构而言，与银行不同的是所借跨月资金价格还是略高，尤其是刚刚 可以跨月的七天期，利率仍高于14天期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6587 2.7476 -8.89 七天 2.7281 2.8233 -9.52 14天 4.1201 4.1771 -5.70 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0100 3.6350 +37.50 七天 4.8200 4.4500 +37.00 14天 4.5000 4.4600 +4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6800 2.8000 -12.00 七天 2.9500 3.0000 -5.00 14天 4.2500 4.3000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7170 2.8100 -9.30 七天 2.9063 2.9360 -2.97 三个月 4.6125 4.6300 -1.75 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。