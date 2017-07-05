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1 天前
中国货币市场：资金供给充沛减点融出普遍，关注近期转债发行扰动
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2017年7月5日 / 凌晨4点37分 / 1 天前

中国货币市场：资金供给充沛减点融出普遍，关注近期转债发行扰动

3 分钟阅读

    路透上海7月5日 - 尽管中国央行公开市场周三继续暂停逆回购，单日净回笼900亿元人
民币，但银行间市场资金供给仍十分充沛；今日虽还是例行缴准日，对宽裕流动性影响亦甚
微，市场上回购利率减点融出现象较为普遍。
    
    交易员并指出，公开市场持续空窗表明央行的中性政策态度未改，在市场资金偏向泛滥
的情况下，央行会继续通过逆回购到期不续来对冲，而近期有两只大盘可转债将发行，或对
短期资金面形成些许扰动。
    
    “今天松的一塌糊涂，钱多的可怕，不过像我这种借钱的倒是爽啦。在央行（公开市场
连续停做）这样的态度下，还能这么松，有点不可思议，”北京一基金交易员称。
    
    中国央行周三公告称，近期银行体系流动性充裕，对冲金融机构缴纳法定存款准备金和
央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，今日不开展公开市场操作
；这也是央行连续第九日暂停操作。据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。
    
    华东一银行交易员表示，资金供应如此充足，可能还是跟半年末大量的财政投放有关，
上周还受月末时点因素影响体现得不明显，进入月初就一下子显得资金泛滥。
    
    她并谈到，而今日的例行缴准似乎总体规模也不大，对流动性影响有限，“我们行（例
行缴准）就没多少。现在市场价（出钱）都是要减点，要不就出不掉。”
    
    她还认为，这个月未到期的逆回购以及MLF（中期借贷便利）规模还不小，接下来央行
应该还会通过灵活调整到期续做比例，将资金面调整至不紧不松。
    
    据路透统计，7月共有3,575亿元人民币中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具
体为7月13日、7月18日和7月24日。
    
    今日上海银行间同业拆放利率(Shibor)近全线下行，其中隔夜品种跌幅扩大
至10.67个bp（基点）。
    
    交易员指出，本周和下周各有一只大盘可转债发行，其对资金面的影响值得关注。
    
    上海一券商交易员表示，本周将发行的是国泰君安可转债，下周将有中国
石化可转债发行，不过从国泰君安转债的网下申购要求看，定金仅为5%，较此
前一般为20%的比例已有明显降低。
    
    国泰君安今日发布了可转债发行公告，本次拟发行70亿元可转债，网下申购日为本周五
（7月7日）。
    
    而前述基金交易员透露，近期证监会对可转债发行方式进行了改革，但本周的国泰君安
实际还是按照老办法进行申购，下周的中石化则有可能成为首只实行申购新规的可转债，其
对资金面冲击可能进一步减弱。
    
    中国证监会5月宣布，拟进一步完善可转债、可交换债发行方式，借鉴目前新股发行经
验，将现行的资金申购改为信用申购，以避免可转债或可交换债发行时冻结大量资金，对债
市产生一定影响。
    
    其中对于网下投资者，承销商今后不再按申购金额的比例收取保证金，基于管理承销风
险的考虑，可向网下单一申购账户收取不超过50万元的申购保证金，并在发行公告中明确约
定网下投资者违约时申购保证金处理方式。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
        
 北京时间11:59               今日(%)     上日(%)      变动(bp)
                                                               
 质押式回购加权平均利率                                        
   其中：隔夜                   2.5241     2.6465       -12.24 
         七天                   2.7004     2.7625        -6.21 
         14天                   3.5863     3.7197       -13.34 
 上海证交所质押式回购利率                                      
      其中:隔夜                 3.0000     3.0350        -3.50 
           七天                 3.4600     3.6400       -18.00 
          14天                  3.7100     3.8700       -16.00 
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                     2.5500     2.6800       -13.00 
       七天                     2.9500     3.2000       -25.00 
      14天                      3.7000     3.7500        -5.00 
 Shibor                                                        
      其中:隔夜                 2.5830     2.6897       -10.67 
           七天                 2.8028     2.8299        -2.71 
         三个月                 4.4285     4.4606        -3.21 
   
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)

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