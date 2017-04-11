中国货币市场：资金供给暂宽松无虞，跨缴税周期品种需求较旺

路透上海4月11日 - 中国银行间市场周二资金面仍宽松无虞，主要回购利率续小跌。交易员表示，隔夜资金仍显泛滥，七天及14天因跨缴税周期需求稍显旺盛，不过大行早间亦有部分融出，机构整体轧平头寸难度并不大。 对于银监会监管套利发文，他们表示，具体执行细则尚未出台之前，对流动性暂影响不明显，不过部分机构对未来同业存单纳入监管存隐忧，对其未来发行的量价均不太乐观。 “蛮松的，隔夜还有减点的呢，大行一早也出了七天的，感觉大家对七天的需求强一些，”上海一银行交易员称，“接下来有MLF到期和缴税扰动，拆入七天的机构多起来了，估计要打点提前量吧。” 中国央行周二公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，因此今日继续不开展公开市场操作。至此，公开市场已连续第12日暂停操作。据此计算，今日净回笼200亿元人民币。 据路透统计，4月13日（周四）和18日（下周二）分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。 此外，对于银监会监管套利的发文，北京一券商交易员表示，暂时还没看到对资金面的冲击，“主要得看咋执行吧，市场对出台类似的文件本身应该还是有心理准备的,”他称。 他并认为，主要还是降杠杆的因素在里面，而且毕竟之前不少机构在货币市场借钱行为也谨慎不少，整体对资金面还难说是完全是利空，因为以行政监管的方式降杠杆其实对资产端影响会更大，而只有用资金面倒逼去杠杆，才可能会是资金面的大利空。 中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3737 2.3857 -1.20 七天 2.5624 2.6136 -5.12 14天 2.8527 2.8428 +0.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7800 1.9850 +79.50 七天 2.8400 2.5100 +33.00 14天 3.0950 2.9950 +10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3800 2.4000 -2.00 七天 2.8000 2.9000 -10.00 14天 3.3000 3.2000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.4080 2.4420 -3.40 七天 2.6870 2.7070 -2.00 三个月 4.2774 4.2906 -1.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)