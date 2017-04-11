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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 12:38 BJT

中国货币市场：资金供给暂宽松无虞，跨缴税周期品种需求较旺

    路透上海4月11日 - 中国银行间市场周二资金面仍宽松无虞，主要回购利率续小跌。交易员表示，隔夜资金仍显泛滥，七天及14天因跨缴税周期需求稍显旺盛，不过大行早间亦有部分融出，机构整体轧平头寸难度并不大。
    
    对于银监会监管套利发文，他们表示，具体执行细则尚未出台之前，对流动性暂影响不明显，不过部分机构对未来同业存单纳入监管存隐忧，对其未来发行的量价均不太乐观。
    
   “蛮松的，隔夜还有减点的呢，大行一早也出了七天的，感觉大家对七天的需求强一些，”上海一银行交易员称，“接下来有MLF到期和缴税扰动，拆入七天的机构多起来了，估计要打点提前量吧。”
                     
    中国央行周二公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，因此今日继续不开展公开市场操作。至此，公开市场已连续第12日暂停操作。据此计算，今日净回笼200亿元人民币。
             
    据路透统计，4月13日（周四）和18日（下周二）分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。
    
    此外，对于银监会监管套利的发文，北京一券商交易员表示，暂时还没看到对资金面的冲击，“主要得看咋执行吧，市场对出台类似的文件本身应该还是有心理准备的,”他称。
    
    他并认为，主要还是降杠杆的因素在里面，而且毕竟之前不少机构在货币市场借钱行为也谨慎不少，整体对资金面还难说是完全是利空，因为以行政监管的方式降杠杆其实对资产端影响会更大，而只有用资金面倒逼去杠杆，才可能会是资金面的大利空。    
    
    中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。
                       
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:12                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.3737     2.3857      -1.20
      七天                     2.5624     2.6136      -5.12
                                                  
      14天                     2.8527     2.8428      +0.99
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.7800     1.9850     +79.50
                                                  
      七天                     2.8400     2.5100     +33.00
                                                  
      14天                     3.0950     2.9950     +10.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.3800     2.4000      -2.00
                                                  
      七天                     2.8000     2.9000     -10.00
                                                  
      14天                     3.3000     3.2000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.4080     2.4420      -3.40
                                                  
       七天                    2.6870     2.7070      -2.00
                                                  
       三个月                  4.2774     4.2906      -1.32
                                                  
   
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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