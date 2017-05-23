中国货币市场：资金偏松短期品种供给充裕，公开市场小幅净回笼影响不大

路透上海5月23日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。 “今天相对宽松，基金农商等出钱都不少；就是跨月的贵，14天都是在4%以上，”上海一券商交易员称。 她表示，资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击，“也就是短期松口气吧，后期还是谨慎的。” 中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元，中标利率均持平。据此计算，单日净回笼300亿元。 昨日首度升破一年期贷款基础利率(LPR)的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)，周二再上涨1.13bp(基点)至4.3137%，续创逾两年高位；Shibor除隔夜、七天品种利率下降外，其余期限利率均涨。 中信证券固定收益研究团队的分析指出，长期Shibor高主要原因是银行缺少负债，负债端存款增长慢，而同业负债又受到监管限制。但货币市场流动性是松的，表现为隔夜和七天Shibor下降，说明货币政策仍然是温和去杠杆方向。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6001 2.6042 -0.41 七天 2.7658 2.8121 -4.63 14天 3.9055 3.9982 -9.27 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6500 3.5300 +12.00 七天 3.9000 4.2300 -33.00 14天 4.0050 4.0500 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.6000 0.00 七天 2.8500 2.8000 +5.00 14天 4.3000 4.2000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6540 2.6745 -2.05 七天 2.8571 2.8679 -1.08 三个月 4.4956 4.4744 +2.12 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)