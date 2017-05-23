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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 12:05 BJT

中国货币市场：资金偏松短期品种供给充裕，公开市场小幅净回笼影响不大

    路透上海5月23日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。
    
    “今天相对宽松，基金农商等出钱都不少；就是跨月的贵，14天都是在4%以上，”上海一券商交易员称。
    
    她表示，资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击，“也就是短期松口气吧，后期还是谨慎的。”
    
    中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元，中标利率均持平。据此计算，单日净回笼300亿元。
    
    昨日首度升破一年期贷款基础利率(LPR)的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)，周二再上涨1.13bp(基点)至4.3137%，续创逾两年高位；Shibor除隔夜、七天品种利率下降外，其余期限利率均涨。

    中信证券固定收益研究团队的分析指出，长期Shibor高主要原因是银行缺少负债，负债端存款增长慢，而同业负债又受到监管限制。但货币市场流动性是松的，表现为隔夜和七天Shibor下降，说明货币政策仍然是温和去杠杆方向。
        
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间 11:45               今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                 ) 
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                     2.6001   2.6042    -0.41
      七天                      2.7658   2.8121    -4.63
      14天                      3.9055   3.9982    -9.27
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                     3.6500   3.5300   +12.00
      七天                      3.9000   4.2300   -33.00
      14天                      4.0050   4.0500    -4.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                     2.6000   2.6000     0.00
      七天                      2.8500   2.8000    +5.00
      14天                      4.3000   4.2000   +10.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                     2.6540   2.6745    -2.05
      七天                      2.8571   2.8679    -1.08
      三个月                    4.4956   4.4744    +2.12
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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