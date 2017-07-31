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中国货币市场：资金偏紧回购利率趋涨，月末银行融出意愿降低
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2017年7月31日 / 凌晨4点08分 / 1 天内

中国货币市场：资金偏紧回购利率趋涨，月末银行融出意愿降低

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月31日 - 7月末最后一日，中国央行公开市场操作量仅对冲当日到期，银行
间市场周一早盘资金面紧绷，银行融出意愿降低，回购利率涨幅明显。不过交易员称，月末
回购价高属预期之中，平稳跨月应可无虞。
    
    “今天很多银行都不动头寸了，资金是有点紧；借还能借到，就是价高，”华北一银行
交易员称。
    
    上海一基金交易员称，月末最后一日仍有不少机构仍缺跨月头寸，隔夜需求较大，非银
机构押信用的隔夜回购报价已经在5.5%以上；不过融出方更倾向于出借7至14天甚至更长期
限。 
    
    上海一保险资管交易员指出，早间银行间回购成交不多，加权利率代表性不强，但隔夜
最高成交已达到6%，交易所隔夜质押式回购亦升至6%左右，资金面压力凸显。不过考虑到近
几个交易日货币市场“早紧晚松”，预计今日也问题不大，等午后再观察下流动性会否好转
。
    
    天风证券固收研究团队的最新报告指出，8月商业银行体系内资金缺口并不明显，但央
行资金到期量规模较大，不仅需要关注8月第一周的大量逆回购到期及8月15日MLF到期的续
作情况，还需要关注8月29日特别国债到期续作与否及续作方式。不过推测央行将继续保持
“中性”态度，流动性环境将维持“不紧不松”。
    
    中国央行公开市场周一进行总额2,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,600亿元
，14天期800亿。据此计算，单日投放量完全对冲当日到期量。
        
    以下为主要货币市场利率报价：
    
 北京时间 11:30                  今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                    ) 
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                        2.7574   2.8613   -10.39
      七天                         2.7737   2.8543    -8.06
      14天                         4.0790   4.0839    -0.49
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                        6.0000   5.4500   +55.00
      七天                         4.7000   4.4850   +21.50
      14天                         4.2900   4.0300   +26.00
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                        2.8600   2.8100    +5.00
      七天                         3.4400   3.4400     0.00
      14天                         4.1000   4.0500    +5.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                        2.8060   2.8152    -0.92
      七天                         2.8820   2.8770    +0.50
      三个月                       4.2561   4.2514    +0.47
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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