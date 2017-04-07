中国货币市场：资金充沛短期回购利率全线下行，政策仍偏紧宽松难持久

路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净回笼1,000亿元人民币。 上述银行交易员指出，从同业存单的利率走势看，一个月品种因此前受季末MPA（宏观审慎评估）考核影响最大，近期降幅也更为明显，股份制银行发行的相关期限存单利率目前在3.8-3.9%附近，较季末高点4.8%低了约100个基点（bp）。 她并表示，不过更长期限的三个月和六个月等品种利率下降幅度相对较小，仍以股份制银行同业存单为例，三个月期利率从此前的高点4.5%降至4.2%附近，降幅在30个bp左右，表明对长期资金的谨慎预期犹存。 据路透统计，4月13日和18日分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4639 2.5467 -8.28 七天 2.5939 2.7433 -14.94 14天 2.9035 3.1963 -29.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1250 1.5200 160.50 七天 3.0350 2.8000 23.50 14天 3.1000 2.8000 30.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4700 2.5500 -8.00 七天 3.0000 3.4000 -40.00 14天 3.1000 3.5000 -40.00 Shibor 其中:隔夜 2.4957 2.5370 -4.13 七天 2.7410 2.7506 -0.96 三个月 4.3010 4.3183 -1.73 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)