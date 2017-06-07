中国货币市场：资金均衡偏松净回笼影响不大，长线资金价格仍高预期偏谨慎

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月7日 - 中国银行间市场周三早盘资金面均衡偏松，公开市场净回笼影响不 大，供给以股份制银行和城商行为主，大行融出偏少。交易员称，整体延续昨日MLF（中期 借贷便利）操作后的偏松格局，但供需更显均衡，不过跨月等长线资金价格依然较高。 华南一基金交易员说，“刚开始出钱的比较多，这会有点少了，不过不紧，觉得只是更 加均衡了，OMO（公开市场）净回笼没什么影响，不是刚做了MLF嘛...供给主要是股份制和 城商行，大行可能因为考核出的不多。” 她并表示，MLF操作后市场并没有预想的那样十分的宽松，且紧接着央行在公开市场进 行净回笼，说明央行仍掌握着流动性的度，即公开市场操作旨在维护资金平稳，而不希望过 于宽松。 中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币的三个期限逆回购操作，其中七天期4 00亿元，14天期500亿元，28天期900亿元。按逆回购口径计算，单日净回笼600亿元。不过 今日还有733亿元中期借贷便利(MLF)到期，将再回笼等量资金。 不过，长线资金价格仍在攀升。北京一银行交易员说，“资金不紧张，跨月也有人出， 不过价格比较高...三个月和一年Shibor利率也在一直升，说明 大家预期并不好。” 央行公开市场本周一重启28天期逆回购，周二逆回购缺席转为进行4,980亿元MLF操作。 据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月 16日2,070亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7649 2.8465 -8.16 七天 2.7868 2.9422 -15.54 14天 3.8619 3.9815 -11.96 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3600 3.1600 +20.00 七天 3.7000 3.7050 -0.50 14天 3.8600 3.9100 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8600 -6.00 七天 3.5000 3.4400 +6.00 14天 3.9000 4.0000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8090 2.8419 -3.29 七天 2.8919 2.8959 -0.40 三个月 4.6988 4.6577 +4.11 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为