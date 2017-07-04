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中国货币市场：资金宽松短期品种交投活跃，逆回购连续暂停符合预期
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2017年7月4日 / 凌晨3点39分 / 1 天前

中国货币市场：资金宽松短期品种交投活跃，逆回购连续暂停符合预期

2 分钟阅读

    路透上海7月4日 - 中国银行间市场周二资金面宽松、回购利率续降，成交集中于短期品种。交易员称，月初资金面压力有限，如央行公告所言，流动性仍处于较高水平；而公开市场逆回购连续暂停符合预期，预计还会暂停一段时间，维持回笼自然到期资金的节奏。
    
    “14天以内都很宽松的，其实长的也不贵，不过借的人不多；倒是同业存单感觉没6月份那么好发，利率下来以后需求也变少了，”上海一银行交易员称。
    
    他表示，市场对短期资金面还比较乐观，不过公开市场逆回购及中期借贷便利（MLF）逐步到期累积下，若中旬资金面压力显现，再观察央行如何对冲操作。
    
    北京一基金交易员则认为，月内资金面仍有不确定性，“趁着现在价格不贵，我准备多借点长的。”
    
    周二上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线下行，其中隔夜品种跌幅3.03个bp（基点）最为明显。
    
    中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操作，这也是央行连续第八日暂停操作；因今日无逆回购到期，当日公开市场既无投放亦无回笼，结束此前连续九个交易日的单日净回笼。
    
    据路透统计，7月共有3,575亿元人民币中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:20                  今日(%)  上日(%  变动(bp
                                          )       ) 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                       2.6600  2.7184    -5.84
      七天                        2.7158  2.8369   -12.11
      14天                        3.7094  3.5702   +13.92
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                       3.3500  3.5350   -18.50
      七天                        3.6900  4.0450   -35.50
      14天                        3.9000  4.0950   -19.50
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                       2.7500  2.6300   +12.00
      七天                        3.2000  3.9000   -70.00
      14天                        3.8000  3.8000     0.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                       2.6897  2.7200    -3.03
      七天                        2.8299  2.8410    -1.11
      三个月                      4.4606  4.4857    -2.51
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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