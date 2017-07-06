中国货币市场：资金宽松隔夜续有减点成交，转债申购在即致需求较旺

路透上海7月6日 - 中国银行间市场周四早盘资金面整体仍显宽松，隔夜品种最为充裕，开盘不久即见减 点成交；不过旺盛的需求下，资金价格下行动力有所减弱。 交易员称，央行续停逆回购，借公开市场到期和地方债缴款等顺势回笼资金，叠加转债申购的小幅扰动， 后续资金面或收敛至不松不紧的中性状态。 “早上就开始减点收隔夜，七天减不太动，借的人不少的。明天国泰君安可转债申购，今天有不少借1-7 天的。”上海一基金交易员表示。 他表示，预计下周三还将有中石化可交换债100亿元发行，恰好衔接国君转债定金退款日，“两只债头尾 相接，资金面可能会有一点波动；但资金不紧，预计央行不会轻易重启逆回购。” 不过他也提到，本次国君转债定金缴纳比例由以往常见的20%降至5%，对资金面的扰动会减小；中石化EB( 可交换债)尚未正式公布发行公告，届时还需观察其申购的具体安排，包括会否首次采用信用申购以避免发行 时冻结大量资金。 国泰君安证券可转债发行公告显示，本次拟发行规模70亿元人民币，网下申购日为周五(7日)，未获配售 的网下申购定金退还日期为下周三(12日)。 公开市场方面，中国央行周四公告称，因近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购 到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，今日不开展公开市场操作；这也是央行连续第10日暂停 操作。据此计算，公开市场单日净回笼700亿元。 华南一银行交易员称，政府债券(国债、地方债)缴款类似缴税，会产生使财政存款上升、银行间流动性收 紧的效果；月初地方债发行密集对资金有压力，但后续如有财政投放则可能对冲。 据路透统计，截止周四，本周地方债方面有安徽、山东两批公开招标的地方债，以及河北一批定向地方债 缴款，共计764.55亿元；还有两期记账式国债、一期贴现国债缴款，共计742.6亿元。国债与地方债累计缴款 规模已逾1,500亿元。(完) 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:27 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5090 2.5033 +0.57 七天 2.7145 2.7080 +0.65 14天 3.6910 3.5829 +10.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7850 2.5800 +20.50 七天 3.2850 3.2600 +2.50 14天 3.4500 3.6750 -22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.6800 -13.00 七天 2.9500 3.2000 -25.00 14天 3.7000 3.7500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.5473 2.5830 -3.57 七天 2.7919 2.8028 -1.09 三个月 4.3876 4.4285 -4.09 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)