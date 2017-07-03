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中国货币市场：资金相对偏松但融出多为短钱，后市到期较多心态依然谨慎
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2017年7月3日 / 凌晨3点52分 / 2 天前

中国货币市场：资金相对偏松但融出多为短钱，后市到期较多心态依然谨慎

3 分钟阅读

    路透北京7月3日 - 7月首个交易日，中国央行公开市场连续第七日暂停操作，不过银行
间市场资金面周一仍相对偏松，短期资金供给充足，长期品种融出则有所减少。交易员称，
月初资金总量水平仍然较高，不过后市仍面临资金巨额到期以及缴税等不确定性因素，故供
给多集中于短期品种。
    
    他们并称，央行持续暂停逆回购操作的累积效应或会显现，而且月内有大量资金到期，
机构多维持谨慎心态；不过预计央行仍会延续“削峰填谷”操作，市场亦并不担心资金大幅
收紧。
    
    上海一银行交易员说，“还是比较松吧，一早的时候小紧张了一下，可能因为大行月初
备付金下降，而在等待行里计财框头寸的时候一时没有出，所以非银的情绪慌了一下，这会
儿已经好多了。”
    
    不过她也表示，供给资金多以短期为主，稍长期限的供给相对较少，因为后期将迎来大
量资金到期以及还是缴税等不确定性，所以市场心态略有谨慎。
    
    华南一银行交易员亦表示，“后面到期量比较大，逆回购，还有MLF，不过相信央行到
时还是会恢复（公开市场操作）的，削峰填谷...这些因素会对资金有扰动，不过也不用担
心会多么的紧张。”
    
    中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操
作。此亦为公开市场连续第七日暂停操作；据此计算，今日净回笼700亿元。
    
    据路透统计，本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期700亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:44                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7128     2.6853      +2.75
      七天                     2.8131     2.8936      -8.05
                                                  
      14天                     3.5073     3.8017     -29.44
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.3000     6.5550    -225.50
                                                  
      七天                     4.2500     5.0850     -83.50
                                                  
      14天                     4.1700     4.4400     -27.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.6300     +12.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.9000     -70.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.8000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7200     2.6180     +10.20
                                                  
       七天                    2.8410     2.8455      -0.45
                                                  
       三个月                  4.4857     4.5009      -1.52
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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