中国货币市场：资金紧势趋缓下旬流动性预期改善，隔夜利率跌幅明显

路透上海7月21日 - 中国银行间市场周五早盘资金面暂仍紧平衡，不过隔夜品种供需改 善，回购利率降幅明显。交易员表示，缴税冲击已过，公开市场连续净投放累加下，7月下 旬资金面预计趋稳。 “不算紧，隔夜有了；价格高位回落，下午估计会满地钱吧，”上海一基金交易员表示 。 他认为，下周一还有千亿MLF到期，央行可能继续通过公开市场逆回购操作进行对冲， 对后续资金面不太担忧，7月最紧张的时点应该已经过去。不过跨月在即，预计资金价格回 落幅度不会太大。 上海一券商交易员称，早盘仍有不少股份制银行借钱，资金面整体松动程度不大，仍算 是紧平衡。不过价格还是有所下行，非银隔夜报价多在3.5%-4%，周中一度高至5%、6%。 “到月底估计也就是紧平衡吧，暂时不会太松；看公开市场，今天单日净投放量(400亿 )也不算特别多，”她表示。 据路透统计，下周一(24日)将有1,385亿元的中期借贷便利(MLF)到期，为本月最后一批 。7月份MLF到期量共3,575亿元，7月13日央行已进行3,600亿元MLF。 天风证券昨日发布的报告指出，政府债券发行、财政存款变动和上市公司海外分红应该 是当前影响流动性的主要因素。从趋势上，上述因素除政府债券发行以外，都还属于短期和 暂时的冲击；在央行保持流动性基本稳定的大前提下，市场无须对资金面过于担忧。 中国央行公开市场周五进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元 ，14天期400亿，中标利率持平。按逆回购口径计算，本周净投放5,100亿元，创半年单周新 高。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6984 2.8144 -11.60 七天 2.8697 2.8502 +1.95 14天 4.0480 4.1146 -6.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0750 4.3450 -27.00 七天 3.9900 3.9350 +5.50 14天 4.0000 3.9650 +3.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7800 -3.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.1000 4.3000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7330 2.7534 -2.04 七天 2.8470 2.8530 -0.60 三个月 4.2550 4.2551 -0.01 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)