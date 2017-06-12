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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 12:33 BJT

中国货币市场：资金续偏松短期存单价格略回落，官媒表态缓和半年末预期

    路透上海6月12日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率续回落，资金维持稳中偏
松状态。交易人士表示，早间机构出资心态一度显谨慎，但大行稳定供给驰援下，流动性格
局仍属平稳；虽半年末近MPA考核等仍添疑虑，但周末官媒表态“不必慌张”，流动性不紧
不松也一定程度助稳情绪。
    
    他们并透露，今日短期同业存单价格稍有回落，惟幅度有限，而未来中下旬月度缴税及
本周国库现金、MLF到期等因素还将抽离流动性,还需继续关注接下来资金面变化。

   “早盘略微有点点紧，后来就好啦，大行供给还是可以的，周末不是集中发声明了么，
估计央妈也怕实际没啥事但大家情绪太紧张。”华北一银行交易员表示。
    
    他并表示，今天公开市场也没多投放，不过今天三个月期同业存单价格略微下了一些，
上周在5%，现在能到4.95%,虽然下行幅度不算大，但是可能机构压力也在慢慢部分释放。  
  
    
    中国官方媒体--新华社周日报导称，央行过去一周公开市场操作充分释放出稳定市场预
期的政策信号，大可不必慌张，但维护流动性基本稳定并不意味着从此货币政策就会“大放
水”，今年的货币政策是稳健中性，即不紧不松。
    
    央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，据此计算，今日逆回购操作
量完全对冲到期量。据路透统计，本周公开市场共有2,100亿元逆回购到期；
此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿元三个月期国库现金定期
存款到期。
    
    上海一银行交易员认为，半年末MPA考核也有压力，但是不同于往年的是，今年金融监
管推进的大背景下，大家都会提早做准备，也会在各项指标合规性方面比往年更为重视。
    
     对于跨季资金方面，上述交易员并认为，跨季资金整体仍供给偏少，大行的供给感觉
没有上周多了，不过仍可以看到部分基金类的非银机构在5%以上高价融出。       
         
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:24                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8109     2.8315      -2.06
      七天                     2.8436     2.9136      -7.00
                                                  
      14天                     3.8883     3.9081      -1.98
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.0000     2.9050      +9.50
                                                  
      七天                     3.3950     3.3800      +1.50
                                                  
      14天                     3.7900     3.6950      +9.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8300     2.8500      -2.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4000      +4.00
                                                  
      14天                     3.9000     3.9200      -2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8302     2.8275      +0.27
                                                  
       七天                    2.8968     2.8949      +0.19
                                                  
       三个月                  4.7763     4.7555      +2.08
                                                  
 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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