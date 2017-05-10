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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 11:46 BJT

中国货币市场：资金面仍偏松，央行重启逆回购但维持净回笼预期仍谨慎

    路透上海5月10日 - 中国银行间市场周三资金面偏松，早盘回购利率小幅下行。交易员
表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日
来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概
率不大。
    
    “今天出的多借的也不少，价格还在慢慢下吧；如果能接受市价平的还是挺快的，”上
海一基金交易员称。
    
    他表示，央行公开市场单日继续净回笼，对资金面仍有收敛作用，宽松不会延续太久，
“现在资金面也说不上特别松，算是稳定，但钱也不是非常多，加权和市场价都下不太去。
”
    
    华中一银行交易员认为，金融去杠杆背景下货币政策难松，资金面持续转暖的可能性不
太大，下旬随着MLF到期和缴税走款，流动性可能会有一些压力。
    
    中国央行周三公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方
式开展了1,100亿元逆回购操作，中标利率持平；单日公开市场净回笼800亿元。
    
    据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期
后，下周二(16日)还有1,795亿元到期，目前暂未有续做消息。
    
    以下为主要货币市场利率报价:            
 北京时间 11:32                      今日(%)  上日(%  变动(bp
                                              )       ) 
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                           2.8027  2.8081    -0.54
      七天                            2.8773  3.0339   -15.66
      14天                            3.7184  3.7089    +0.95
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                           2.8300  1.9750   +85.50
      七天                            2.9800  2.6550   +32.50
      14天                            3.2350  3.0700   +16.50
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                           2.8200  2.8100    +1.00
      七天                            3.3000  3.3000     0.00
      14天                            3.7000  3.7500    -5.00
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                           2.8270  2.8199    +0.71
      七天                            2.9300  2.9233    +0.67
      三个月                          4.3933  4.3848    +0.85
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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