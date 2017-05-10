中国货币市场：资金面仍偏松，央行重启逆回购但维持净回笼预期仍谨慎

路透上海5月10日 - 中国银行间市场周三资金面偏松，早盘回购利率小幅下行。交易员 表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日 来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概 率不大。 “今天出的多借的也不少，价格还在慢慢下吧；如果能接受市价平的还是挺快的，”上 海一基金交易员称。 他表示，央行公开市场单日继续净回笼，对资金面仍有收敛作用，宽松不会延续太久， “现在资金面也说不上特别松，算是稳定，但钱也不是非常多，加权和市场价都下不太去。 ” 华中一银行交易员认为，金融去杠杆背景下货币政策难松，资金面持续转暖的可能性不 太大，下旬随着MLF到期和缴税走款，流动性可能会有一些压力。 中国央行周三公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方 式开展了1,100亿元逆回购操作，中标利率持平；单日公开市场净回笼800亿元。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期 后，下周二(16日)还有1,795亿元到期，目前暂未有续做消息。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:32 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8027 2.8081 -0.54 七天 2.8773 3.0339 -15.66 14天 3.7184 3.7089 +0.95 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8300 1.9750 +85.50 七天 2.9800 2.6550 +32.50 14天 3.2350 3.0700 +16.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8100 +1.00 七天 3.3000 3.3000 0.00 14天 3.7000 3.7500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8270 2.8199 +0.71 七天 2.9300 2.9233 +0.67 三个月 4.3933 4.3848 +0.85 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)