中国货币市场：资金面偏向宽松，央行维稳姿态下缴税带来的扰动不必担忧

路透北京7月14日 - 中国银行间市场周四早盘资金面较松，昨日央行超量续做中期借贷便利(MLF)后今日 仍出手逆回购。交易员称，今日逆回购操作规模虽仅为对冲到期，但依然表明央行维稳姿态；下周开始的季度 缴税或对流动性带来扰动，但亦不至于太过忧虑。 华东一银行交易员说，“今天资金还行，不紧，比紧平衡的状态偏松，昨天MLF后今天还逆回购了，虽然 只是对冲，但央行这次还是大方的了。” 她并表示，下周将迎来季度缴税的扰动，流动性仍面临压力，但预计央行维稳姿态不会改变，逆回购仍会 是主要调节手段。 北京一银行交易员说，“今年央行每逢跨季或者MLF到期什么的都会出手，下周缴税不是太大问题，我觉 得不用担心，上半月这么大的到期不也没事了嘛，当然也别想太松，不紧不松就是好。” 中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，全部为七天期，正好对冲今日到期量。 按逆回购口径统计，本周将净回笼700亿元。不过本周中期借贷便利(MLF)到期和续做轧差后，净新增资金1,80 5亿元，全口径计算则为净投放1,105亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5940 2.6594 -6.54 七天 2.7274 2.8050 -7.76 14天 3.4063 3.6658 -25.95 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9450 2.7500 +19.50 七天 3.0850 3.1150 -3.00 14天 3.3550 3.4200 -6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6200 2.6600 -4.00 七天 3.0500 3.2000 -15.00 14天 3.6000 3.6800 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.6270 2.6590 -3.20 七天 2.8030 2.8184 -1.54 三个月 4.2810 4.2900 -0.90 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)