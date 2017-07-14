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中国货币市场：资金面偏向宽松，央行维稳姿态下缴税带来的扰动不必担忧
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2017年7月14日 / 凌晨3点50分 / 1 天前

中国货币市场：资金面偏向宽松，央行维稳姿态下缴税带来的扰动不必担忧

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京7月14日 - 中国银行间市场周四早盘资金面较松，昨日央行超量续做中期借贷便利(MLF)后今日
仍出手逆回购。交易员称，今日逆回购操作规模虽仅为对冲到期，但依然表明央行维稳姿态；下周开始的季度
缴税或对流动性带来扰动，但亦不至于太过忧虑。
    
    华东一银行交易员说，“今天资金还行，不紧，比紧平衡的状态偏松，昨天MLF后今天还逆回购了，虽然
只是对冲，但央行这次还是大方的了。”
    
    她并表示，下周将迎来季度缴税的扰动，流动性仍面临压力，但预计央行维稳姿态不会改变，逆回购仍会
是主要调节手段。
    
    北京一银行交易员说，“今年央行每逢跨季或者MLF到期什么的都会出手，下周缴税不是太大问题，我觉
得不用担心，上半月这么大的到期不也没事了嘛，当然也别想太松，不紧不松就是好。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，全部为七天期，正好对冲今日到期量。
按逆回购口径统计，本周将净回笼700亿元。不过本周中期借贷便利(MLF)到期和续做轧差后，净新增资金1,80
5亿元，全口径计算则为净投放1,105亿元。
    
    
   以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:41                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5940     2.6594      -6.54
      七天                     2.7274     2.8050      -7.76
                                                  
      14天                     3.4063     3.6658     -25.95
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9450     2.7500     +19.50
                                                  
      七天                     3.0850     3.1150      -3.00
                                                  
      14天                     3.3550     3.4200      -6.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6200     2.6600      -4.00
                                                  
      七天                     3.0500     3.2000     -15.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.6800      -8.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6270     2.6590      -3.20
                                                  
       七天                    2.8030     2.8184      -1.54
                                                  
       三个月                  4.2810     4.2900      -0.90
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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