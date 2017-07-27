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中国货币市场：资金面持续改善，跨月供给增多且利率走低
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2017年7月27日 / 凌晨3点51分 / 2 天前

中国货币市场：资金面持续改善，跨月供给增多且利率走低

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月27日 - 中国银行间市场周四资金面仍在持续改善中，跨月供给有所增多且
利率走低。随着月末日渐临近，机构跨月需求已逐步得到满足，而且月末可能还有财政投放
助力，流动性压力正逐渐减缓。
    
    交易员指出，预计跨月后资金能维持一段平稳局面，不过考虑到下月初公开市场到期量
依旧不小，而且央行仍坚持不紧不松的政策态度，流动性重现7月初泛滥局面的可能性不大
。
            
    “感觉（月底）财政投放有效果了，昨天松的是隔夜期限，今天是跨月的（资金）也多
了，价格也下来了，”北京一基金公司交易员称。
    
    北京一券商交易员亦谈到，虽然资金利率还属高位，但短期已基本确立触顶回落的态势
，“感觉（等本月）最后一天隔夜也许都能跨过去，不过（需要平的）头寸要是多的话，也
不敢赌，还是得老老实实的提前跨。”
            
    中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种。
据此计算，单日净投放200亿元。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:44               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
   其中：隔夜                  2.8024     2.7554        4.70 
         七天                  2.8945     2.8405        5.40 
         14天                  4.0157     4.0429       -2.72 
 上海证交所质押式回购利率                                    
      其中:隔夜                4.3850     4.3050        8.00 
           七天                4.3000     4.5400      -24.00 
          14天                 4.0700     4.1450       -7.50 
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                    2.8100     2.7500        6.00 
       七天                    3.4400     3.4400        0.00 
      14天                     4.0500     4.1000       -5.00 
 Shibor                                                      
      其中:隔夜                2.7860     2.7250        6.10 
           七天                2.8626     2.8490        1.36 
         三个月                4.2500     4.2510       -0.10 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 乔艳红)

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