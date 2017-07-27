中国货币市场：资金面持续改善，跨月供给增多且利率走低

路透上海7月27日 - 中国银行间市场周四资金面仍在持续改善中，跨月供给有所增多且 利率走低。随着月末日渐临近，机构跨月需求已逐步得到满足，而且月末可能还有财政投放 助力，流动性压力正逐渐减缓。 交易员指出，预计跨月后资金能维持一段平稳局面，不过考虑到下月初公开市场到期量 依旧不小，而且央行仍坚持不紧不松的政策态度，流动性重现7月初泛滥局面的可能性不大 。 “感觉（月底）财政投放有效果了，昨天松的是隔夜期限，今天是跨月的（资金）也多 了，价格也下来了，”北京一基金公司交易员称。 北京一券商交易员亦谈到，虽然资金利率还属高位，但短期已基本确立触顶回落的态势 ，“感觉（等本月）最后一天隔夜也许都能跨过去，不过（需要平的）头寸要是多的话，也 不敢赌，还是得老老实实的提前跨。” 中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种。 据此计算，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8024 2.7554 4.70 七天 2.8945 2.8405 5.40 14天 4.0157 4.0429 -2.72 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3850 4.3050 8.00 七天 4.3000 4.5400 -24.00 14天 4.0700 4.1450 -7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8100 2.7500 6.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.0500 4.1000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7860 2.7250 6.10 七天 2.8626 2.8490 1.36 三个月 4.2500 4.2510 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 乔艳红)