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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 12:27 BJT

中国货币市场：资金面整体偏松但跨月需求较旺，七天回购利率转升

    路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利
率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假
在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。
    
    上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显，
“量上去了，利率目前还看上去的不多。”

    “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们
想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 
        
    华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。”
    
     中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量
，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。
    
    上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市
场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。
    
    Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面，此前连续四日下跌的七天期利率
周四转为微幅上涨，报2.8430%。跨季的三个月利率则继续领涨中长期限品种
，周四上涨1.61个bp至4.5338%。
             
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间 11:32              今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                ) 
 质押式回购加权平均利率                                
  其中:隔夜                    2.5649   2.5786    -1.37
      七天                     2.7316   2.7443    -1.27
      14天                     4.0000   4.0461    -4.61
 上海证交所质押式回购利率                              
  其中:隔夜                    3.3900   2.7750   +61.50
      七天                     3.6600   3.2150   +44.50
      14天                     3.6700   3.7300    -6.00
 回购定盘利率                                          
  其中:隔夜                    2.5700   2.5800    -1.00
      七天                     3.2000   2.9000   +30.00
      14天                     4.1000   4.2000   -10.00
 Shibor                                                
  其中:隔夜                    2.6110   2.6230    -1.20
      七天                     2.8430   2.8426    +0.04
      三个月                   4.5338   4.5177    +1.61
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)
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