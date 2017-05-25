中国货币市场：资金面整体偏松但跨月需求较旺，七天回购利率转升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面，此前连续四日下跌的七天期利率 周四转为微幅上涨，报2.8430%。跨季的三个月利率则继续领涨中长期限品种 ，周四上涨1.61个bp至4.5338%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5649 2.5786 -1.37 七天 2.7316 2.7443 -1.27 14天 4.0000 4.0461 -4.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3900 2.7750 +61.50 七天 3.6600 3.2150 +44.50 14天 3.6700 3.7300 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5800 -1.00 七天 3.2000 2.9000 +30.00 14天 4.1000 4.2000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6110 2.6230 -1.20 七天 2.8430 2.8426 +0.04 三个月 4.5338 4.5177 +1.61 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为