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2 天前
中国货币市场：资金面略收敛但仍属偏松格局,逆回购连12日暂停影响有限
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2017年7月10日 / 凌晨3点57分 / 2 天前

中国货币市场：资金面略收敛但仍属偏松格局,逆回购连12日暂停影响有限

3 分钟阅读

    路透上海7月10日 - 中国银行间市场周一资金面虽较上周略有收敛，但整体依旧偏松。
交易人士表示，逆回购连续12日暂停影响有限，机构隔夜和七天需求仍较为集中，而且轧平
头寸难度不大，市场关注本周MLF到期之际央行进一步动作。  
     
   “(资金)今天早晨挺松的，10来点的时候借的机构变多了，比上周稍稍紧些，但平头寸
还是没问题的。”北京一银行交易员表示。
    
    她并指出，央行逆回购已经很久没有投放了，这周就看MLF会不会续了，毕竟接下来还
有缴税和中石化转债的扰动因素。
    
    央行周一公告称，在对冲政府债券发行缴款和逆回购到期等因素后，目前银行体系流动
性处于适中水平，公开市场今日不开展操作。这是公开市场连续第12日暂停操作。不过央行
上周五对银行体系流动性的描述为“处于较高水平”，今日则转为“适中”。
    
    
    北京一券商交易员表示，不清楚月底财政存款投放数量到底有多少，但是目前看基本加
权利率都能拆借到资金，机构流动性预期还算稳定，同时大多数都还预期MLF会续做，或者
至少逆回购也会出手投放，“都等着央妈继续救吧。”
    
    据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7
月13日、7月18日和7月24日，其中周四（13日）到期量为1,795亿元。
    
   以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:48                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5255     2.4939      +3.16
      七天                     2.7048     2.7073      -0.25
                                                  
      14天                     3.6000     3.6215      -2.15
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.6900     2.4100     +28.00
                                                  
      七天                     3.0650     2.8200     +24.50
                                                  
      14天                     3.2700     3.2000      +7.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5400     2.5200      +2.00
                                                  
      七天                     2.9500     2.8000     +15.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.6000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5490     2.5330      +1.60
                                                  
       七天                    2.7840     2.7858      -0.18
                                                  
       三个月                  4.3421     4.3607      -1.86
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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