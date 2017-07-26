中国货币市场：资金面续趋缓但未脱紧平衡，非银跨月品种拆借价格仍高

路透上海7月26日 - 中国银行间市场周三资金面继续向好改善，但整体仍处于紧平衡状 态。交易人士表示，央行公开市场连续第二日零投放，不过大行供给还算稳定，流动性整体 较上日略有好转，惟质押信用债的非银机构跨月拆借价格仍旧居高不下。 他们并表示，跨月的七天期品种需求旺盛但供给有限，致剩余期限为七天期的AAA评级 同业存单价格持续涨幅明显；短期央行不紧不松态度较为明确，预计随着跨月近尾声，资金 面有望趋缓。 “跟昨儿差不多，钱似乎是有的，但价格下不去，还是不紧不松，”北京一券商机构交 易员称，隔夜还好，七天期品种需求很大，但是没什么人出，价格在4.5-5%左右。 他并指出，央行公开市场继续停止净投放，可能目前的资金状态也是央行的合意水平， 如果接下来几天仍旧持续不投放，估计资金偏紧局面有可能一直持续到月底。 中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元， 14天期500亿。据此计算，单日投放量连续第二日完全对冲到期量。 华南一银行交易员表示，随着跨月资金备付头寸满足，资金面估计会逐步缓和一些。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7333 2.7422 -0.89 七天 2.8053 2.8819 -7.66 14天 4.0399 4.0732 -3.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8050 4.7050 +10.00 七天 4.5900 4.6750 -8.50 14天 4.1600 4.1300 +3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7500 +0.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.1000 4.1500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7250 2.7147 +1.03 七天 2.8490 2.8490 +0.00 三个月 4.2510 4.2540 -0.30 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)