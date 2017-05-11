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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 11:51 BJT

中国货币市场：资金面维持紧平衡，公开市场转为净投放稍安抚预期

    路透上海5月11日 - 中国银行间市场周四资金面维持紧平衡。交易员表示，早盘机构出
资心态一度谨慎，场内供给略显偏少，但随着央行公开市场结束此前连续四天净回笼，转为
小幅净投放，一定程度安抚预期，流动性逐步趋于平稳偏松，相较之下，七天及14天品种需
求较前几日有所升温。
    
    “早盘大家出的少，但是感觉资金面实际还是宽松的，今天央行公开市场转为净投放了
，虽然量不大，但是这是个重要的信号，”上海一银行交易员称。
    
    他并指出，不过整体流动性有逐步收敛苗头，“昨天很多机构平了头寸后，市场上融出
的量还有很多，今天平完再看好像就没什么人再出了”。
           
    央行公开市场今日进行总额800亿元的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期100亿
元，28天期100亿元。据此计算，单日净投放200亿元，结束此前连续四日净回笼格局。
    
    “至少今天净投放了也表明态度了，大家心态也还算可以，偏紧的状态也都习惯了，”
上海另一银行交易员表示，目前资金面即便有压力，央行还是会出手援助。
    
    但她认为，下周估计会更紧一点，这几天七天和14天期限资金的需求量在明显增加，价
格也有小幅上涨苗头。
    
    “确实下周有压力，有的机构打点提前量，拉长拆入期限呗，”他称。
        
    据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期
后，下周二(16日)还有1,795亿元到期，目前暂未有续做消息。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:46                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7536     2.8184      -6.48
      七天                     2.8077     2.9487     -14.10
                                                  
      14天                     3.8285     3.7376      +9.09
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.8750     2.0900    +278.50
                                                  
      七天                     3.2100     2.5100     +70.00
                                                  
      14天                     3.4300     3.2000     +23.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7900     2.8200      -3.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.3000     +10.00
                                                  
      14天                     3.8500     3.7000     +15.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8130     2.8270      -1.40
                                                  
       七天                    2.9294     2.9300      -0.06
                                                  
       三个月                  4.4083     4.3933      +1.50
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
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