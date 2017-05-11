中国货币市场：资金面维持紧平衡，公开市场转为净投放稍安抚预期

路透上海5月11日 - 中国银行间市场周四资金面维持紧平衡。交易员表示，早盘机构出 资心态一度谨慎，场内供给略显偏少，但随着央行公开市场结束此前连续四天净回笼，转为 小幅净投放，一定程度安抚预期，流动性逐步趋于平稳偏松，相较之下，七天及14天品种需 求较前几日有所升温。 “早盘大家出的少，但是感觉资金面实际还是宽松的，今天央行公开市场转为净投放了 ，虽然量不大，但是这是个重要的信号，”上海一银行交易员称。 他并指出，不过整体流动性有逐步收敛苗头，“昨天很多机构平了头寸后，市场上融出 的量还有很多，今天平完再看好像就没什么人再出了”。 央行公开市场今日进行总额800亿元的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期100亿 元，28天期100亿元。据此计算，单日净投放200亿元，结束此前连续四日净回笼格局。 “至少今天净投放了也表明态度了，大家心态也还算可以，偏紧的状态也都习惯了，” 上海另一银行交易员表示，目前资金面即便有压力，央行还是会出手援助。 但她认为，下周估计会更紧一点，这几天七天和14天期限资金的需求量在明显增加，价 格也有小幅上涨苗头。 “确实下周有压力，有的机构打点提前量，拉长拆入期限呗，”他称。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期 后，下周二(16日)还有1,795亿元到期，目前暂未有续做消息。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7536 2.8184 -6.48 七天 2.8077 2.9487 -14.10 14天 3.8285 3.7376 +9.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8750 2.0900 +278.50 七天 3.2100 2.5100 +70.00 14天 3.4300 3.2000 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7900 2.8200 -3.00 七天 3.4000 3.3000 +10.00 14天 3.8500 3.7000 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.8130 2.8270 -1.40 七天 2.9294 2.9300 -0.06 三个月 4.4083 4.3933 +1.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)