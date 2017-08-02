中国货币市场：资金面趋暖利率下行，短期料转为稳中偏松局面

路透上海8月2日 - 继上日尾盘资金供给明显改善后，中国银行间市场周三整体流动性 较上日趋于好转，资金价格也有所下行；月初走款影响因素较少，有助于资金面休养生息， 预计随着机构谨慎情绪继续缓和，短期流动性有望继续转暖至稳中略偏松格局。 交易员并指出，考虑到目前公开市场逆回购存量逾万亿元，且均在未来两周内到期，若 资金转松央行应会转为净回笼，降低逆回购存量为下半月支持流动性做准备，在央行削峰填 谷的操作下，资金面料难再现上月初的泛滥局面。 “今天稍好点了，估计开始每月宽松模式了，幸福几天又会回去的，紧平衡是常态，” 北京一保险机构交易员称。 她表示，今日资金利率也开始高位回落，盘初（非银机构融入的）隔夜利率还在4%以上 ，至中午降至3.50%左右，接下来可能还有下滑空间。 华东一银行交易员谈到，尽管资金较昨日上午有好转，但宽松程度还是不及昨日尾盘， 月初本来没有什么不利因素，主要原因可能还是机构月末的谨慎心态仍有惯性，“可能连续 几天下午都宽松以后，（市场心态）就会好起来了。” 上海一银行交易员认为，近期央行公开市场投放不太给力造成市场心态比较谨慎，而且 上半月逆回购到期量巨大，在不紧不松的政策基调下，短期资金面料最多恢复至稳中略偏松 的局面。 中国央行公开市场今日将进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元 ，14天期300亿。据此计算，连续三日单日投放量完全对冲当日到期量。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8494 2.8235 2.59 七天 2.8341 2.9411 -10.70 14天 3.9753 4.2445 -26.92 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5850 5.2050 -62.00 七天 4.0950 4.3900 -29.50 14天 4.0000 4.0550 -5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8100 4.00 七天 3.8000 4.0000 -20.00 14天 4.0000 4.3000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.8320 2.8093 2.27 七天 2.8920 2.8860 0.60 三个月 4.2681 4.2631 0.50 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)