中国货币市场：资金面转松但跨月品种供给偏少，后续年度缴税或有扰动

路透北京5月19日 - 中国银行间市场周五资金面偏松，除跨月资金供给偏少外，其他较 短期限均无忧，大行融出正常。交易员称，最近资金面面临的影响因素较少，且今日有现金 定存招标，逆回购虽再度暂停但影响不大，不过后续流动性仍将面临年度缴税的扰动。 华东一银行交易员说，“今天还不错，不紧，跨月的相对一般，出的比较少。这两天大 行出的确实也还可以，月度缴税差不多结束了，年度缴税的影响还没怎么开始，扰动因素不 多。” 她并称，今日虽然公开市场逆回购暂停，但考虑到现金定存招标的话资金还是净投放的 ；短期来看，下周资金面应该也问题不大，“不过月底那几天可能会有一点小紧张，因为（ 年度）缴税嘛。” 中国央行周五公告称，因今日开展800亿元国库现金定期招标，银行体系流动性总量处 于适中水平，不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼200亿元，本周则为净 投放1,600亿元人民币。 业内人士周五透露，中国财政部与央行今日进行的800亿元人民币三个月期国库现金管 理商业银行定期存款招标，中标利率为4.50%，较上次（3月16日）升30个基点（bp）。 上海一银行交易员称，“（现金定存中标利率）这个4.50%，算上准备金差不多接近5% ，但这个是实打实的存款，所以还是不错的，只能说市场利率提高了...而且这个能跨月， 要的人多。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6409 2.7567 -11.58 七天 2.7947 2.9145 -11.98 14天 3.9456 3.8454 +10.02 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1600 2.5900 +57.00 七天 4.1600 2.6000 +156.00 14天 4.0000 3.6950 +30.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6600 2.7600 -10.00 七天 3.2000 3.4400 -24.00 14天 4.5000 3.8500 +65.00 Shibor 其中:隔夜 2.7150 2.7641 -4.91 七天 2.8800 2.8867 -0.67 三个月 4.4641 4.4439 +2.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)