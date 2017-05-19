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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 12:07 BJT

中国货币市场：资金面转松但跨月品种供给偏少，后续年度缴税或有扰动

    路透北京5月19日 - 中国银行间市场周五资金面偏松，除跨月资金供给偏少外，其他较
短期限均无忧，大行融出正常。交易员称，最近资金面面临的影响因素较少，且今日有现金
定存招标，逆回购虽再度暂停但影响不大，不过后续流动性仍将面临年度缴税的扰动。
    
    华东一银行交易员说，“今天还不错，不紧，跨月的相对一般，出的比较少。这两天大
行出的确实也还可以，月度缴税差不多结束了，年度缴税的影响还没怎么开始，扰动因素不
多。”
    
    她并称，今日虽然公开市场逆回购暂停，但考虑到现金定存招标的话资金还是净投放的
；短期来看，下周资金面应该也问题不大，“不过月底那几天可能会有一点小紧张，因为（
年度）缴税嘛。”
    
    中国央行周五公告称，因今日开展800亿元国库现金定期招标，银行体系流动性总量处
于适中水平，不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼200亿元，本周则为净
投放1,600亿元人民币。
    
    业内人士周五透露，中国财政部与央行今日进行的800亿元人民币三个月期国库现金管
理商业银行定期存款招标，中标利率为4.50%，较上次（3月16日）升30个基点（bp）。
    
    上海一银行交易员称，“（现金定存中标利率）这个4.50%，算上准备金差不多接近5%
，但这个是实打实的存款，所以还是不错的，只能说市场利率提高了...而且这个能跨月，
要的人多。”
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:56                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6409     2.7567     -11.58
      七天                     2.7947     2.9145     -11.98
                                                  
      14天                     3.9456     3.8454     +10.02
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.1600     2.5900     +57.00
                                                  
      七天                     4.1600     2.6000    +156.00
                                                  
      14天                     4.0000     3.6950     +30.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6600     2.7600     -10.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.4400     -24.00
                                                  
      14天                     4.5000     3.8500     +65.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7150     2.7641      -4.91
                                                  
       七天                    2.8800     2.8867      -0.67
                                                  
       三个月                  4.4641     4.4439      +2.02
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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