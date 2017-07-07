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2 天前
中国货币市场：转债申购日资金依旧宽松，逆回购连续暂停影响不大
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2017年7月7日 / 凌晨4点39分 / 2 天前

中国货币市场：转债申购日资金依旧宽松，逆回购连续暂停影响不大

2 分钟阅读

    路透上海7月7日 - 中国银行间市场周五资金面依旧宽松，因前期财政资金投放存量支
撑，今日转债申购叠加公开市场连续暂停操作亦影响不大。
    
    交易员称，在半年大规模缴税未开始前，即使下周有大量中期借贷便利(MLF)到期，央
行也会通过适时启动逆回购或续做MLF解决需求，目前心态较为平稳。
    
    上海一银行交易员表示，资金松应该“还是(之前)财政投放的后续效应，下半月大规模
缴税会收紧，之前应该不会有什么问题。”
    
    央行公开市场已连续11日未进行操作，本周净回笼2,500亿元人民币。另据统计，下周
共有4,595亿元到期资金将被收回，其中2,800亿为逆回购，1,795亿为MLF。
    
    稍长期限资金方面，跨半年末因素已过，一个月和三个月同业存单利差渐拉开。不过随
着利率的下行，投资需求也有所减弱，未来下行速度还需要再观望。
    
    国泰君安证券此前公告，拟发行70亿元可转债，网下申购日为周五(7日)，未获配售的
网下申购定金退还日期为下周三(12日)。此外，下周还有中石化EB(可交换债)待发行。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间12:02              今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.5056    2.5042      +0.14
  七天                       2.6978    2.7325      -3.47
 14天                        3.6635    3.6407      +2.28
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                   2.6300    2.3800     +25.00
  七天                       2.9000    2.8850      +1.50
  14天                       3.1000    3.1050      -0.50
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.5200    2.5200      +0.00
 >                                              
  七天                       2.8000    3.0000     -20.00
  14天                       3.6000    3.6600      -6.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                   2.5330    2.5473      -1.43
 七天                        2.7858    2.7919      -0.61
 三个月                      4.3607    4.3876      -2.69
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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