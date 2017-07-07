中国货币市场：转债申购日资金依旧宽松，逆回购连续暂停影响不大

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周五资金面依旧宽松，因前期财政资金投放存量支 撑，今日转债申购叠加公开市场连续暂停操作亦影响不大。 交易员称，在半年大规模缴税未开始前，即使下周有大量中期借贷便利(MLF)到期，央 行也会通过适时启动逆回购或续做MLF解决需求，目前心态较为平稳。 上海一银行交易员表示，资金松应该“还是(之前)财政投放的后续效应，下半月大规模 缴税会收紧，之前应该不会有什么问题。” 央行公开市场已连续11日未进行操作，本周净回笼2,500亿元人民币。另据统计，下周 共有4,595亿元到期资金将被收回，其中2,800亿为逆回购，1,795亿为MLF。 稍长期限资金方面，跨半年末因素已过，一个月和三个月同业存单利差渐拉开。不过随 着利率的下行，投资需求也有所减弱，未来下行速度还需要再观望。 国泰君安证券此前公告，拟发行70亿元可转债，网下申购日为周五(7日)，未获配售的 网下申购定金退还日期为下周三(12日)。此外，下周还有中石化EB(可交换债)待发行。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5056 2.5042 +0.14 七天 2.6978 2.7325 -3.47 14天 3.6635 3.6407 +2.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6300 2.3800 +25.00 七天 2.9000 2.8850 +1.50 14天 3.1000 3.1050 -0.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.5200 2.5200 +0.00 > 七天 2.8000 3.0000 -20.00 14天 3.6000 3.6600 -6.00 Shibor 其中:隔夜 2.5330 2.5473 -1.43 七天 2.7858 2.7919 -0.61 三个月 4.3607 4.3876 -2.69 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)