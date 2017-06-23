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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 11:51 BJT

中国货币市场：逆回购停做资金面不改宽松，跨季预期平稳压力不大

    路透上海6月23日 - 中国银行间市场周五资金面延续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂
有限。交易员表示，央行今暂停逆回购操作对流动性扰动不大，非银机构受限MPA(宏观审慎评估)但融资难度
不超预期，季末货币市场情绪仍然偏乐观，关注下周跨季的七天回购定价水平。

    “松啊，稳稳的幸福；就是贵钱都出不掉了，我们倒是挺忧伤的。”上海一基金交易员称。
   
    他表示，目前市场上对长期限资金需求不算太多，预计仍有不少机构以隔夜滚动融资过渡，下周再借七天
或更短期限跨季，以降低跨季融资成本。
    
    “(押信用债)前两天14天都能到6%，现在基本5.5%附近。下周七天就能跨季，长的更加没人要了。”他说
。
    
    上海一券商交易员亦表示，即使对受MPA影响较大的非银机构而言，供给在量上也不太成问题，“不考虑
价格的话，借的难度没那么大；加不加点看找谁借了，目前隔夜押利率债的话，有些按加权也可能借到。”
    
    她预计，随着七天期回购开始跨季，下周一该期限利率可能跳涨至3.5%以上，目前该品种存款类机构间口
径的加权价在2.80%左右。
    
    中国央行周五公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平
，公开市场今日不开展操作。此为近一个月来首次暂停公开市场操作。据此计算，本周净回笼600亿元人民币
。
    
    中国金融新闻网周五报导称，从人民银行公开市场业务操作室获悉，6月份以来央行通过MLF、逆回购等工
具向主要商业银行提供了充足的流动性，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。
商业银行从央行获取资金后积极向市场融出，资金分层传导顺畅，货币市场关键期限品种利率稳中有降，金融
机构对平稳渡过6月末时点信心明显增强。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:22                今日(%)     上日(%)  变动(bp)
                                                    
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                        2.7610   2.8311     -7.01
      七天                         2.7934   2.9589    -16.55
      14天                         4.1189   4.2112     -9.23
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                        3.9950   4.1000    -10.50
      七天                         4.6750   4.7550     -8.00
      14天                         4.6000   4.8750    -27.50
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                        2.8500   2.9000     -5.00
      七天                         3.4000   3.4400     -4.00
      14天                         3.9800   4.4000    -42.00
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                        2.8100   2.8690     -5.90
      七天                         2.9360   2.9432     -0.72
      三个月                       4.6300   4.6521     -2.21
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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