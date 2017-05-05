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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 12:18 BJT

中国货币市场：逆回购再暂停无碍资金面续改善，预期仍谨慎料难脱紧平衡

    路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行
间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧
平头寸难度较前几日继续改观。 
    
     交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠
杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。
    
    “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量
比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢
恢复。
    
    华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资
金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的
陆续投放的可能性。    
    
    央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这
是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT
CN]
    
    “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购暂停，也说明定力比较足吧，反
正就是松了收点，紧了放点，就是要维持紧平衡的感觉，”上述华中交易员表示。
    
    路透统计，本周三有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期，但央行并未公告进行过续做
。此外，5月16日还将有1,795亿元MLF到期。
    
   “(下次)到期的应该要续做的吧，不然正好赶上缴税了，咋办，不续的话资金面肯定又
不行了。”上述上海交易员表示。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:06                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8002     2.9040     -10.38
      七天                     2.8688     3.1631     -29.43
                                                  
      14天                     4.1079     4.2431     -13.52
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.3050     1.8950    +141.00
                                                  
      七天                     3.4000     2.8000     +60.00
                                                  
      14天                     3.4050     3.2100     +19.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.8700      -7.00
                                                  
      七天                     3.4400     4.3000     -86.00
                                                  
      14天                     4.0000     4.4000     -40.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8348     2.8506      -1.58
                                                  
       七天                    2.9186     2.9270      -0.84
                                                  
       三个月                  4.3608     4.3476      +1.32
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校  林高丽)
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