中国货币市场：逆回购再暂停无碍资金面续改善，预期仍谨慎料难脱紧平衡

路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购暂停，也说明定力比较足吧，反 正就是松了收点，紧了放点，就是要维持紧平衡的感觉，”上述华中交易员表示。 路透统计，本周三有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期，但央行并未公告进行过续做 。此外，5月16日还将有1,795亿元MLF到期。 “(下次)到期的应该要续做的吧，不然正好赶上缴税了，咋办，不续的话资金面肯定又 不行了。”上述上海交易员表示。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8002 2.9040 -10.38 七天 2.8688 3.1631 -29.43 14天 4.1079 4.2431 -13.52 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3050 1.8950 +141.00 七天 3.4000 2.8000 +60.00 14天 3.4050 3.2100 +19.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8700 -7.00 七天 3.4400 4.3000 -86.00 14天 4.0000 4.4000 -40.00 Shibor 其中:隔夜 2.8348 2.8506 -1.58 七天 2.9186 2.9270 -0.84 三个月 4.3608 4.3476 +1.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)