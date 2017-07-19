中国货币市场：逆回购续驰援流动性略缓，但偏紧格局未改非银拆借更为不易

路透上海7月19日 - 中国银行间市场周三早盘资金面紧势不改，随着逆回购继续逾千亿投放驰援，市场情 绪稍缓但仍未从根本上改观。交易员表示，央行公开市场继续大手笔投放稳定预期，但缴税走款扰动未消，临 近中午大行零星增加供给，机构资金拆借难度较上日略缓，不过相较之下，非银类机构拆借仍属不易。 “ 一早还是各种跪啊，基本都不出，昨天大行一早出了点长(期限)的就没了，今天上午后来大行给各家 机构都提供了一点点，隔夜也有，比昨天稍微好一点点吧，但是日子还是很难过，还没平(头寸)，看看下午吧 。”上海一银行交易员称。 上述交易员表示，这个月缴税据说有七、八千亿的规模，所以资金面收紧也算情理之中，主要是不少机构 6月份资金宽松的时候又在加杠杆了，如果央行后面几天还能继续千亿投放应该问题不大。 央行周三公告称，公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期 400亿。据此计算，单日净投放1,000亿元。 此前两日公开市场依次开展1,700亿元和2,000亿元逆 回购操作。 华北一券商交易员表示，个别非银机构隔夜拆借价格最高能到5%，但是大多数机构在4%左右，但是现在央 行逆回购投放的规模也在逐步下降中，说明央行也对流动性有整体把控，所以预计缴税期对资金面扰动也应该 是时点性冲击。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7211 2.7587 -3.76 七天 2.7946 2.7880 +0.66 14天 4.0148 3.8381 +17.67 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8300 4.3400 +49.00 七天 4.3350 4.4950 -16.00 14天 4.2000 4.5200 -32.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7600 2.7400 +2.00 七天 3.6000 3.4000 +20.00 14天 4.4000 4.0600 +34.00 Shibor 其中:隔夜 2.7220 2.7010 +2.10 七天 2.8420 2.8293 +1.27 三个月 4.2600 4.2666 -0.66 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)