FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
中国货币市场：隔夜充沛机构多减点融出，跨季无碍然7月初仍存隐忧
#人民币汇率
#英国脱欧历程
#中国楼市调控
#联储加息之路
#图片精选
频道
专题
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
路透调查
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
深度分析
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
中国财经
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月29日 / 凌晨3点15分 / 2 天前

中国货币市场：隔夜充沛机构多减点融出，跨季无碍然7月初仍存隐忧

3 分钟阅读

    路透北京6月29日 - 中国央行公开市场周四逆回购继续暂停操作，不过无碍银行间资金面整体宽松局面，
隔夜供给依然充沛，机构多减点融出，而跨月的七天期需求畅旺，同时非银融入成本亦有回落。
    
    交易员称，财政投放扶助下流动性充足，跨季已然无碍，但7月初到期量较大，机构态度并未过于乐观，
到时央行操作情况值得关注。
    
    北京一券商交易员称，“还是挺松的，我们现在借的话价格也没前两天高了，说明市场真不缺钱，特别是
隔夜，出的机构大多都在减点，...需求方面的话还是七天为主，能跨月。”
    
    他并称，流动性宽松主因月末财政投放加大，跨季已经不成问题了，不过对于下月初的资金面还是谨慎为
好，届时到期量比较大，不过也要看公开市场操作情况。
    
    北京一银行交易员亦称，“隔夜今天减点的挺多的，跨月跨季不用担心了，但7月初我们还是保持谨慎的
，因为这两个月都是月初紧，而且大家借的钱都要在月初还的。”

    中国央行今日稍早公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高
水平，公开市场不开展操作。此亦为连续第五日暂停操作；据此计算，今日净回笼600亿元人民币。据路透统
计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期。
    
    上海银行间同业拆放利率shibor今日延续全线下行态势。隔夜最新报2.5390%，较
上日下行2.06个基点(bp)；七天期小幅下行至2.8507%；三个月品种最新报4.5211%
，较上日下行3.11bp；一年期报4.4193%，跌1.06bp。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:07                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.4967     2.4728      +2.39
      七天                     2.8335     2.8276      +0.59
                                                  
      14天                     3.8101     4.1019     -29.18
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    6.9400     5.2850    +165.50
                                                  
      七天                     5.6000     5.1900     +41.00
                                                  
      14天                     4.7000     4.6600      +4.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5000     2.5700      -7.00
                                                  
      七天                     3.4100     2.9900     +42.00
                                                  
      14天                     4.6000     4.6000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5390     2.5596      -2.06
                                                  
       七天                    2.8507     2.8577      -0.70
                                                  
       三个月                  4.5211     4.5522      -3.11
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below