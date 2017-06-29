中国货币市场：隔夜充沛机构多减点融出，跨季无碍然7月初仍存隐忧

路透北京6月29日 - 中国央行公开市场周四逆回购继续暂停操作，不过无碍银行间资金面整体宽松局面， 隔夜供给依然充沛，机构多减点融出，而跨月的七天期需求畅旺，同时非银融入成本亦有回落。 交易员称，财政投放扶助下流动性充足，跨季已然无碍，但7月初到期量较大，机构态度并未过于乐观， 到时央行操作情况值得关注。 北京一券商交易员称，“还是挺松的，我们现在借的话价格也没前两天高了，说明市场真不缺钱，特别是 隔夜，出的机构大多都在减点，...需求方面的话还是七天为主，能跨月。” 他并称，流动性宽松主因月末财政投放加大，跨季已经不成问题了，不过对于下月初的资金面还是谨慎为 好，届时到期量比较大，不过也要看公开市场操作情况。 北京一银行交易员亦称，“隔夜今天减点的挺多的，跨月跨季不用担心了，但7月初我们还是保持谨慎的 ，因为这两个月都是月初紧，而且大家借的钱都要在月初还的。” 中国央行今日稍早公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高 水平，公开市场不开展操作。此亦为连续第五日暂停操作；据此计算，今日净回笼600亿元人民币。据路透统 计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期。 上海银行间同业拆放利率shibor今日延续全线下行态势。隔夜最新报2.5390%，较 上日下行2.06个基点(bp)；七天期小幅下行至2.8507%；三个月品种最新报4.5211% ，较上日下行3.11bp；一年期报4.4193%，跌1.06bp。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4967 2.4728 +2.39 七天 2.8335 2.8276 +0.59 14天 3.8101 4.1019 -29.18 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.9400 5.2850 +165.50 七天 5.6000 5.1900 +41.00 14天 4.7000 4.6600 +4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5000 2.5700 -7.00 七天 3.4100 2.9900 +42.00 14天 4.6000 4.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5390 2.5596 -2.06 七天 2.8507 2.8577 -0.70 三个月 4.5211 4.5522 -3.11 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)