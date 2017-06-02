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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 12:39 BJT

中国货币市场：需求旺盛资金面续显紧，一个月同业存单利率有所抬升

    路透上海6月2日 - 中国央行周五公开市场少量净投放，银行间市场资金面继续显紧，
中小机构需求旺盛而大型银行出资收敛，导致隔夜回购利率明显上行。另外，下周有逾2,00
0亿元人民币的中期借贷便利(MLF)到期，加之央行已表态将在上旬进行操作，机构拭目以待
。
    
    更长资金方面，因一个月期同业存单可跨半年末，除大型和股份制银行外的不少中小机
构，所发的该期限存单利率有所抬升并向5%靠拢，渐与三个月品种水平接近；一年期shibor
则延续一个半月以来涨势，最新报在4.3773%。
    
    华北一银行交易员称，“今天也还是紧，大行整体出的少，长期的钱又贵。现在一个月
存单跨季末了，和三个月利率差不多。”
        
    央行公开市场今日稍早进行了总额500亿元人民币的逆回购操作，单日净投放300亿。
    
    中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存
在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作
，并择机启动28天逆回购操作。
        
    据路透统计，6月将合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6
月16日2,070亿元。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:23                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                
 其中:隔夜                     2.8079     2.6805     +12.74
  七天                         2.8627     2.9253      -6.26
 14天                          3.8883     3.8595      +2.88
 上海证交所质押式回购利率                                  
 其中:隔夜                     4.9850     5.3100     -32.50
  七天                         4.4250     4.7700     -34.50
  14天                         4.3150     4.4050      -9.00
 回购定盘利率                                              
 其中:隔夜                     2.8000     2.6500     +15.00
  七天                         3.4400     3.4000      +4.00
  14天                         3.9100     3.8500      +6.00
 Shibor                                                    
 其中:隔夜                     2.7953     2.6525     +14.28
 七天                          2.8840     2.8660      +1.80
 三个月                        4.6012     4.5779      +2.33
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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