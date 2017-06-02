中国货币市场：需求旺盛资金面续显紧，一个月同业存单利率有所抬升

路透上海6月2日 - 中国央行周五公开市场少量净投放，银行间市场资金面继续显紧， 中小机构需求旺盛而大型银行出资收敛，导致隔夜回购利率明显上行。另外，下周有逾2,00 0亿元人民币的中期借贷便利(MLF)到期，加之央行已表态将在上旬进行操作，机构拭目以待 。 更长资金方面，因一个月期同业存单可跨半年末，除大型和股份制银行外的不少中小机 构，所发的该期限存单利率有所抬升并向5%靠拢，渐与三个月品种水平接近；一年期shibor 则延续一个半月以来涨势，最新报在4.3773%。 华北一银行交易员称，“今天也还是紧，大行整体出的少，长期的钱又贵。现在一个月 存单跨季末了，和三个月利率差不多。” 央行公开市场今日稍早进行了总额500亿元人民币的逆回购操作，单日净投放300亿。 中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存 在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作 ，并择机启动28天逆回购操作。 据路透统计，6月将合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6 月16日2,070亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8079 2.6805 +12.74 七天 2.8627 2.9253 -6.26 14天 3.8883 3.8595 +2.88 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9850 5.3100 -32.50 七天 4.4250 4.7700 -34.50 14天 4.3150 4.4050 -9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.6500 +15.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 3.9100 3.8500 +6.00 Shibor 其中:隔夜 2.7953 2.6525 +14.28 七天 2.8840 2.8660 +1.80 三个月 4.6012 4.5779 +2.33 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)